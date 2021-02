De week van ‘Big Brother’: een choquerende nominatie, een even dramatische exit en een schijnheilige huismeester

Ook deze week tuurden wij binnen bij de bewoners van Big Brother. En wat we daarvan vonden, lees je hier!

De week begon traditioneel met een nieuwe huismeester. Dat werd de Nederlander Mike (29). Hij kon bijgevolg deze week niet geëlimineerd worden. Daarnaast mocht hij het budget voor de boodschappen beheren en drie eigen huisregels bepalen. Helaas voor Mike bleek een van z’n regels - een veganistische lunch of diner - bijzonder moeilijk na te leven... Voor hemzelf. Zo serveerde Mike worstenbroodjes tijdens de vegan lunch, waardoor hij zelf een nachtje moest buiten slapen. Als je het ons vraagt had hij misschien beter een andere sanctie bedacht...

Schijnheilige huismeester Mike

Hoe dan ook: het feit dat Mike huismeester was, kwam hem deze week goed uit. Nadat hij enkele vreemde uitspraken deed, haalde hij zich immers de woede van onder andere Jill (22), Thomas (24) en Matt (19) op de hals. Zo liet hij weten dat hij van plan was om met Jill te daten om zo in de finale te geraken.



En daar stopte het geroddel van Mike niet. Zo had Mike de jonge en onzekere Matt ingefluisterd dat de ‘fab five’ op hem zouden stemmen, als hij daar geen stokje voor had gestoken. Iets dat nooit serieus werd overwogen, maar wat wel in Matt z’n hoofd spookte.

Tenslotte was er ook nog datgene wat Mike tegen Zoey (29) heeft gezegd. Tegen de Belgische dj deed de huismeester namelijk z’n beklag over de innige band van Julie (34) en Michel (36). Dat zinde Michel niet en hij ging de confrontatie aan met Mike.

Vervolgens besprak Julie ook de situatie met Mike en leek de ruzie min of meer van de baan. Later praatte ook de rest van de groep met Mike. Waarna de hele zaak opnieuw escaleerde. Vooral Naomi (31) reageerde erg aangedaan. Zij dacht immers dat ze een goede band had met Mike.

To zuigzoen or not to zuigzoen

Al was er deze week ook tijd om plezier te maken. Zo mocht Thomas niet alleen z’n verjaardag vieren, maar kregen de bewoners ook een feestje ter ere van vijftig dagen opsluiting. Zoey, Nick (30) en Matt zijn in het dagelijkse leven actief achter de draaitafel, en zij mochten afwisselend de muziek verzorgen. Eerlijk? Wij waren een tikkeltje jaloers toen we die beelden te zien kregen...

Toch speelde het meest spectaculaire moment zich die avond niet af op het feestje, maar daarna. Jill bleek immers zodanig onder de indruk van de dj-skills van huisgenoot Matt dat ze besliste om bij hem in bed te kruipen. Om te ‘knuffelen’, al resulteerde dat weliswaar in een serieuze zuigzoen bij de dj. Volgens Jill gebeurde dat echter toen ze tijdens het dansen in Matt z’n nek beet. Waarom iemand zoiets zou doen, verhelderde de Nederlandse blondine helaas niet...

De genomineerden

Vervolgens stonden de nominaties op de agenda. En daarbij kwam het tot een echte ‘plot twist’, want zowel Jill als Thomas werden immers genomineerd. De BFF’s - die complotten smeedden dat het een lieve lust was - hadden het tactisch plan van de ‘fab five’ niet zien aankomen.

Alle leden van de ‘fab five’ - Liese (28), Naomi, Julie, Nick en Michel - beslisten immers om het duo te nomineren voor een mogelijke exit. Ook huismeester Mike maakte die afweging. Waardoor de behoorlijk eensgezinde stemmen van Jill, Thomas, Zoey en Matt niet meer de doorslag konden geven.

De exit van Thomas

En toen was het tijd om afscheid te nemen van Jill of Thomas. Televisiekijkend Vlaanderen en Nederland besliste uiteindelijk om laatstgenoemde z’n boeltje te laten pakken. Dat zorgde voor heel wat tranen bij medegenomineerde Jill, maar Thomas hield zich kranig. “Ik ben blij met hoe het is gelopen, maar ik ga Jill wel ongelofelijk hard missen”, klonk het achteraf.

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

