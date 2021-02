De week van Big Brother: drie onverwachte exits, evenveel nieuwkomers en een wel heel opvallende slaapmuts

‘Goed’ gemutst

Toch kunnen we dit weekverslag niet afsluiten zonder het ook eventjes over de fashion sense van nieuwe bewoner Jerrel te hebben. En dan doelen we niet zozeer op de outfit die hij droeg om donderdag het ‘Big Brother’-huis te betreden, maar wel op z’n opvallende slaapmuts. We zijn er nog niet helemaal uit of hij die gepikt heeft van een of andere roetpiet, dat die muts dient om te onderstrepen dat hij een beest is in bed of dat hij niet bang is om z’n klauwen te laten zien. Maar als we mogen afgaan op het voorstukje voor morgen, lijkt vooral dat laatste het geval te zijn...