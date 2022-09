De wederopstanding van ‘I Can See Your Voice’: “Ik geef toe dat ik lang getwijfeld heb over het programma”

TV “Beste act ooit”: Simon Cowell omvergebla­zen door Belgische Chris in halve finales ‘America’s Got Talent’

Begin juni slaagde onze landgenoot Chris Umé er al in om televisiekijkend Amerika te veroveren met een deepfake van Simon Cowell in ‘America’s Got Talent’. Ondertussen is het weer zover. In de liveshow van dinsdag kreeg het publiek te zien hoe Cowell samen met Howie Mandel en Terry Crews, twee andere juryleden, zonder enige moeite het operanummer ‘Nessun Dorma’ zong.

31 augustus