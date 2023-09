“De vraag is: wie wilde Emile eigenlijk geruststellen?”: zelfs de experten vinden één match niet evident in ‘Blind getrouwd’

tvDe eerste twee koppels van het nieuwe ‘Blind Getrouwd’-seizoen zijn bekend. Stewardess Jolien De Neve (32) knikte volmondig ‘ja’ tegen haar brandweerman Brecht Heldenbergh (32). De Braziliaans-Gentse Emma Ramirez (31) knipoogde instemmend naar haar kersverse man Emile Vandekerckhove (28). Van de totale opluchting over een niet voor de hand liggende match en het geheime wapen van brandweerman Brecht: dit was aflevering één van ‘Blind Getrouwd’.

Zelden zo’n zucht van opluchting gezien in ‘Blind Getrouwd’. Toen stewardess Jolien de trouwzaal in Gooik binnenschreed, trilde het bruidsboeket nog net niet uit haar handen. Haar schouders leken verstard, haar rug geblokkeerd. De blinde paniek stond in haar ogen te lezen. Tot de man aan het eind van het gangpad zich omdraaide. Die kruiste zijn handen en trok monkelend een mondhoek op. Bam! De schouders van de Gentse ontspanden, haar rug verloste zich van de kramp en ze lachte haar sneeuwwitte tandenrij bloot. De ogen van de ex-miss fonkelden. De olifant in de kamer verdampte in een milliseconde.

KIJK. Zijn Jolien & Brecht meteen een schot in de roos?

“Hij is zeker mijn type”, lachte Jolien achteraf hevig knikkend. “Hij is verzorgd, heeft een mooi gebit, een mooie lach en is heel gespie... Ik bedoel dat hij erg sportief is.” Haar in vlinderdas gestrikt blokje graniet was duidelijk ook niet ontevreden. Die had het over “een warme ontmoeting”, al verraadden zijn pientere pretoogjes meer. En dan moest de Gooikse turnleraar zijn echte geheime wapen nog bovenhalen.

Volledig scherm Bruid Jolien ontlast van de stress wanneer ze haar aanstaande man Brecht ziet. © VTM

Want na de eerste kennismaking haalde Brecht zijn opgevouwen trouwgelofte uit zijn binnenzak en las voor: “Sinds ze me overvielen met het goede nieuws zit ik me af te vragen hoe je eruit zou zien. Wat je hobby’s, je lievelingsgerecht en je favoriete kleur zijn. Daarom mag jij in mijn vriendenboekje schrijven.” Waarop hij prompt een schriftje van animatieserie ‘Paw Patrol’ tevoorschijn toverde. Jolien lachte luid en smolt weg bij zoveel charme. “Top”, concludeerde ze. “Niets meer aan doen.”

“Een mooi... aura”

Het tweede huwelijk had misschien een minder hoog Disney-gehalte, maar was niet minder gemeend. Vlak voor zijn Gents-Braziliaanse HR-consulente op hem afstapte, bestierf West-Vlaming Emile het nochtans. “Ik val hier ver flauw”, aldus de zwetende sales-engineer die ongeduldig heen en weer kwakkelde op teen en hiel. Maar hun eerste ontmoeting was hartelijk. Wat meer onbeholpen allemaal, maar de goeie wil droop ervan af. “Ik zag hem staan en dacht: ja, dit is wat ik nodig heb”, blikte een vastberaden Emanuela terug.

Emile had het over “een geruststelling” toen de in het wit gehulde latina giechelend op hem kwam afgestapt, haalde tijdens haar trouwgelofte een lieveheersbeestje uit haar haren en concludeerde dat zijn aanstaande echtgenote - terwijl hij met zijn handen een halve cirkel uitbeeldde - “een mooie vrouw is, met een mooi... aura.”

Emile en Emmanuela: geen voor de hand liggende match

Volledig scherm Trouwers Emile en Emma. © VTM

Als er iets blijkt uit de profielschets van Emanuela, dan wel dat ze een energieke dame is die weet wat ze wil. Meermaals gaf ze aan dat het er in het ouderlijk huis luid en enthousiast aan toe gaat met haar mama en drie even gepassioneerde zussen. Het contrast met de gemoedelijke Emile kan haast niet groter. De West-Vlaamse vrijwilliger bij de dierenvoedselbank gaf aan dat zijn opa zijn beste vriend was en dat ze - toen hij nog leefde - geregeld op café gingen kaarten.

KIJK. Emma en Emile zijn officieel getrouwd!

En ook het expertenteam gaf toe dat Emma en Emile een niet zo voor de hand liggende match zijn. “In look en feel voel ik een verschil”, stipte psycholoog Wim Slabbinck aan. “Ze hebben een andere stijl, het is de vraag of ze daar ook voorbij kunnen kijken. Maar eens ze die diepere connectie gaan voelen, hoop ik dat ze dichter naar elkaar toe gaan groeien.” Aan goede bedoelingen ontbrak het althans niet. In de eerste vijf minuten na hun ontmoeting stelde Emile zijn aanstaande - we hebben geturfd - acht keer keer gerust door te zeggen dat “alles oke is”. Vraag is wie hij vooral gerust wilde stellen.

Slaagkansen: 70 procent

Brecht en Jolien: niet enkel elfenstof

Volledig scherm Bruid Jolien verliest alle stress wanneer ze haar aanstaande man Brecht ziet. © VTM

Als in een sprookje, een stationsromannetje, een kerstfilm op Netflix passen de brandweerman Brecht en ex-miss Jolien bij elkaar. “Een vorstelijk duo”, noemde expert Wim Slabbinck hen eerder. Maar onder dat laagje elfenstof zit bij Jolien ook een minder sprookjesachtig verleden. De Gentse verloor haar papa toen ze acht was, met haar mama heeft ze weinig contact. “Ze heeft iemand nodig die haar emotionele veiligheid kan bieden, iemand die haar kan steunen op moeilijke momenten”, aldus expert Sarah Hertens.

Jolien gaf ook aan in zichzelf te keren als het moeilijker gaat, het is dus de vraag of brandweerman Brecht op die momenten zijn koevoet kan bovenhalen om Jolien open te breken en haar het nodige vertrouwen te geven. Daar is hij met zijn ‘Paw Patrol’-boekje alvast wel in geslaagd.

Slaagkansen: 80 procent

Lees ook: