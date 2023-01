De Von Trapp-familie uit ‘The Sound of Music’ krijgt een eigen dramareeks: “We gaan nu zélf ons verhaal delen”

De reeks zou naar verluidt een kruising zijn tussen ‘The Crown’ en ‘This Is Us’. Een gescript drama dus, dat de naam ‘Barones’ krijgt. Myles von Trapp Derbyshire, Georg von Trapps achter-achterkleinzoon schreef het verhaal uit. “Er zullen momenten van conflict zijn, zoals bij elk gezin, maar het belangrijkste is dat er momenten zijn van enorme kracht, hoop en acceptatie”, aldus Myles aan ‘Page Six’. “Mijn familie is allesbehalve saai. Er is nog veel om te vertellen. Dingen die gebeurden nadat mijn familie die berg overstak, sindsdien hebben we ons verhaal beschermd. Het is de eerste keer dat iemand iets heeft gedaan na ‘Sound of Music’. Mijn familie is erg stil, we zijn opgevoed om in een bubbel te leven. Maar nu gaan we zélf ons verhaal delen.”