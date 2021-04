“De volgende dag was ze overleden”: Walter vertelt in ‘Alloo’ over het verlies van zijn zwangere vrouw

Vorig jaar, op 22 maart 2020, verloor Walter zijn vrouw Sylvie aan het begin van de coronapandemie. “In de voormiddag was er nog niets aan de hand, in de namiddag had ze plots buikpijn”, vertelt hij. Maar Walter maakte zich niet meteen grote zorgen: “‘Ja, je hebt weer te veel gedaan', dacht ik. Ze was zwanger toen. Dus ik zei: ‘Rust maar een beetje.’ Dan is het heel snel gedaan. Alle organen zijn stilgevallen."

Walter bracht Sylvie naar het ziekenhuis. “De volgende dag is ze overleden. In de voormiddag, rond 11 uur, hadden we voor het eerst contact met de dokter", zegt hij. “Toen was het baby’tje al overleden. ‘We gaan er alles aan doen, maar we vrezen ook voor je vrouw’, klonk het.” Een half uur later was Sylvie overleden. “Het was een combinatie van corona en een bacterie”, zegt Walter. “Ze was amper 41. We hebben zelfs geen afscheid kunnen nemen. Ik bleef plots alleen achter met onze acht kinderen.” Tijd om te rouwen heeft Walter naar eigen zeggen nog altijd niet gehad. “Ondertussen zijn we een jaar verder en ik sta nu fulltime in voor de verzorging van de acht kinderen. Gelukkig krijg ik van iedereen hulp.”