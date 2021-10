De vijf gruwelijkste reeksen voor Halloween

StreamzZondag is het weer tijd voor het meest griezelige feest van het jaar: Halloween! Een stevige portie horror kan daarbij niet ontbreken, dus vulden wij onze Kijkgids alvast aan met akelige horrorseries om je in de juiste mood te brengen. Gruwel bij het ultieme spookhuisverhaal in ‘The Haunting of Hill House’ (Netflix) of huiver bij de brutale moord in ‘The Outsider’ (Streamz). De moordlustige speelgoedpop ‘Chucky’ (Streamz) jaagt je ongetwijfeld ook de stuipen op het lijf.

1. ‘Chucky’ - Streamz

De moordlustige horrorpop Chucky staat in ons collectief geheugen gegrift als de angstaanjagende speelgoedpop die iedereen de stuipen op het lijf jaagt. De pop was voor het eerst te zien in de horrorprent ‘Child’s Play’ in 1988 en verscheen nadien in zes sequels. In 2019 kwam Lars Klevberg nog met een remake van de originele film. Dat het akelige speelgoed niet kapot te krijgen is, wordt ook nu weer bewezen met deze gloednieuwe horrorreeks. In ‘Chucky’ komt tiener Jake per toeval in het bezit van de rosharige moordpop. Het stadje raakt al snel verzeild in chaos en krijgt te maken met wrede, bloederige moorden.

Durf jij ‘Chucky’ te kijken met de lichten uit? Bekijk de tweedelige reeks nu op Streamz.

2. ‘The Haunting of Hill House’ - Netflix

De Amerikaanse schrijfster Shirley Jackson publiceerde in 1959 de romantische griezelroman ‘The Haunting of Hill House’. Regisseur Mike Flanagan raakte geïnspireerd door het verhaal en bracht een kleine zestig jaar na datum de gelijknamige horrorserie naar Netflix. De reeks vertelt het ultieme spookhuisverhaal: een gezin gaat anno 1992 in een nieuw huis wonen dat ze willen verbouwen en verkopen, maar moet er door onvoorziene omstandigheden langer blijven dan verwacht. Ze worden geconfronteerd met enge, paranormale situaties en beleven traumatische gebeurtenissen. Zesentwintig jaar later komen ze opnieuw in contact met hun vreselijke verleden.

The Haunting of Hill House - te zien op Netflix

3. ‘The Terror’ - Prime Video

In deze anthologieserie, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, waagt de Britse marine zich aan een gevaarlijke Noordpoolreis. Het is niet de meest gruwelijke horrorreeks in dit lijstje, maar de spanning neemt toch fors toe wanneer de bemanning verzeild raakt in een wanhopig gevecht met een kwaadaardig, bloeddorstig en schijnbaar bovennatuurlijk monster. Ridley Scott, man achter ‘Alien’, ‘The Martian’ en ‘Gladiator’, werkt mee als uitvoerend producent en bezorgt de serie een filmisch karakter.

The Terror - te zien op Prime Video

4. ‘The Outsider' - Streamz

Richard Price begaf zich op glad ijs toen hij begin vorig jaar Stephen Kings roman ‘The Outsider’ naar het scherm bracht, maar het pakte wonderwel uit. Een 11-jarige jongen wordt verkracht en op brutale wijze om het leven gebracht. De politie start een onderzoek naar de gruwelijke moord, maar al snel blijkt dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn. Een uitzonderlijk sterk acterende cast en een spannend King-scenario maken deze reeks het bingewatchen waard.

Welk bovennatuurlijk monster heeft dit kleine kind vermoord? Binge ‘The Outsider’ op Streamz.

5. ‘Paranormal’ - Netflix

De cynische professor Refaat Ismael is een gepensioneerd hematoloog die na een reeks onverklaarbare gebeurtenissen tegen wil en dank expert wordt in alles wat paranormaal is. Zijn sceptische houding ten opzichte van geesten en bovennatuurlijke krachten verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer hij in allerlei bizarre situaties terechtkomt. De reeks is gebaseerd op de boeken van wijlen Ahmad Khaled Towfeq en is Egyptes allereerste Netflix-productie.

Paranormal - te zien op Netflix

Nog geen streamingabonnement? Vergelijk de verschillende streamingdiensten hier.

Lees ook