De vierde bewoner is vertrokken bij Big Brother

De terugkeer van Jill

Maar voor we te weten komen wie z’n boeltje mag pakken, krijgen de televisiekijkende Big Brother fans nog te zien hoe Jill (22) haar rentree maakte in het huis. Zij werd in de nacht van donderdag op vrijdag onwel, en werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek weliswaar niets aan de hand, maar omwille van de coronasituatie kon Jill pas na een negatieve covidtest terugkeren naar haar medebewoners. Gelukkig voor haar bleek ze gespaard van het virus en mocht ze de andere deelnemers - na een rebus - opnieuw in de armen sluiten.

Seksuele geheimen

Voor we echter te weten komen wie het spel moet verlaten, is het echter eerst nog tijd om wat meer te weten te komen over de seksuele escapades van de kandidaten. Zo ontdekten we niet alleen dat Naomi (31) een wel heel heet konijn is, maar kwamen we ook te weten dat Michel (36) nooit klaarkomt bij een one night stand. Als hij soms relatiemateriaal zoekt: wij zijn er zeker van dat heel wat vrouwen - én mannen - zich spontaan aandienen. Op onze redactie zitten trouwens ook enkele singles, just sayin’...