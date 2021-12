De verslagenheid is groot bij Julia na annulering van Sinterklaasshow in het Sportpaleis

Showbizz De nieuwe K3 praat voor het eerst samen: “Toevallig ook blond en goed gebouwd, maar Julia is heel anders dan Klaasje”

Ze wil bewijzen dat blonde Nederlandse meisjes wél jaren een toekomst als K3'tje aankunnen. En na een eerste interview met Julia (19) en haar nieuwe zussen geloven we dat ook. “Er is geen enkele gêne tussen ons, zelfs niet over privézaken", zeggen Hanne (27) en Marthe (25) over hun aanwinst. In hun eerste interview als drietal vertellen ze honderduit over hun eerste dagen samen, de gelijkenissen/verschillen met Klaasje en of ze hun voormalige collega nog gehoord hebben.

