De Verraders slaan opnieuw toe, maar gaan ook de mist in: “Zot dat we het nu al weten”

TVDe verraders blijven genadeloos toeslaan. Na Inge Onsea viel vanavond Dominique Persoone ten prooi. Dominique was de tweede bondgenoot die door Walter Damen, Jamie-Lee Six en Loïc Van Impe werd vermoord. Aan de ronde tafel viel er bovendien een tweede slachtoffer: Issam Dakka. De groep slaagde er dus weer niet in om een verrader te ontmaskeren, maar ondertussen zitten een aantal groepsleden wel op het goede spoor. Walter begint namelijk redelijk verdacht te worden. “Plots hing er een duistere vibe rond hem.”

Voor Dominique zelf komt zijn exit wel niet als een verrassing. “Ik wist het”, reageerde de chocolatier nadat hij werd vermoord. “Ik vind Sieg en Maureen verdacht en bijna een gegeven van Bonnie & Clyde. De killers. Nu gaat de groep denken dat ik vermoord ben door Ann. Wat niet het geval is, want dat is een hele lieve, brave madame. De verraders hebben mij gebruikt om haar verdacht te maken. This is the end.”

Naast Dominique moest ook Issam vanavond het spel verlaten. Aan de ronde tafel steeg het wantrouwen van de groep ten opzichte van de acteur. Hij wierp zichzelf vorige week al in de kijker door te liegen over het schild en liet de bondgenoten ook deze week verstaan dat hij het spel als acteur speelt en niet terugdeinst voor een leugentje. Dat brak hem uiteindelijk zuur op, want de groep verbande hem uit het spel. Maar onterecht, zo bleek, want met Issam moest voor de tweede keer op rij een bondgenoot het spel verlaten. “Lieve mensen, ik hou van jullie allemaal en ik ga jullie missen”, klonk het bij Issam na zijn verbanning. “Maar ik ben een bondgenoot. Ik denk dat ik de lijn gewoon te dun heb gemaakt. En de groep wist niet wanneer ik oprecht was en wanneer niet. Dat was mijn grootste fout.”

De verraders zijn er dan wel in geslaagd om vier bondgenoten uit het spel te krijgen, maar hoe lang kunnen ze zelf nog onder de radar blijven vliegen? Vooral voor Walter Damen lijkt het einde in zicht. De strafpleiter heeft zich namelijk tijdens het ontbijt versproken. Enkel Dominique en Maureen ontbraken nog, maar vervolgens zei Walter “nu komt ze eraan”. Een uitspraak die ook een aantal bondgenoten niet ontgaan is. “Hij begint inderdaad verdacht te worden”, vertelt zijn collega-verrader Jamie-Lee. Maar ook Hannelore Simoens is de strafpleiter op het spoor. Al is de VTM-journaliste niet van plan om hem naar huis te stemmen. “Ik wil nog even genieten van zijn bescherming”, klinkt het daar.

Daarnaast was Walter sowieso al langer verdacht bij Astrid en Sieg. Zij hebben ondertussen geen zin meer om hun mening te verdoezelen en steken dus niet langer onder stoelen of banken dat ze Walter verdenken. “Zot dat we het nu al weten”, klinkt het bij Astrid. “Plots hing er een duistere vibe rond hem. Ik ben er gewoon zeker van dat hij een verrader is.”

