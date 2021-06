‘De Verhulstjes’ zijn aangekomen in Saint-Tropez: opnames tweede seizoen gestart

TVDe opnames van het tweede seizoen van ‘De Verhulstjes' zijn officieel van start gegaan. Dat laat de ‘Studio 100'-familie weten op Instagram. De opnames gaan door in het zonnige Saint-Tropez, waar Gert een luxueuze villa heeft. “Na ons leven zoals het is in het eerste seizoen, wordt het nu onze vakantie”, aldus de ‘Studio 100'-baas.

Het startschot is gegeven en de camera’s zijn aan het draaien: Gert, Ellen, Viktor en Marie geven ons voor het tweede seizoen van ‘De Verhulstjes’ weer een inkijk in hun leven. “Seizoen 2, here we come! Opnames van start gegaan”, schrijft het gezin op Instagram. Ook Viktor postte al een foto met papa Verhulst in de Franse badstad. “Half negen, we zakken lekker door”, laat hij weten. Of Jef, de vriend van Marie en Sarah, de vriendin van Viktor ook mee zijn, is niet duidelijk.

Lees verder onder de Instagrampost

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We hebben met z’n allen een heel goed gevoel overgehouden aan die eerste reeks over onze ‘thuis’-avonturen in Oostduinkerke. En de kijker was duidelijk ook geïnteresseerd. Het was dus vrij snel duidelijk dat er een tweede seizoen zou komen”, vertelde de pater familias midden april aan onze krant. “Al hebben we eerst wel een tijdje nagedacht over hoe en wanneer zo’n tweede reeks dan zou uitgezonden worden. Uiteindelijk hebben we afgeklopt dat we dit jaar twee korte seizoenen van telkens zes afleveringen van ‘De Verhulstjes’ maken. Of er nadien nog een vervolg komt, zal zoals steeds afhangen van het kijksucces.”

Saint-Tropez

Het decor voor het tweede seizoen is het zonnige Saint-Tropez. De familie Verhulst heeft een chique villa aan de Zuid-Franse badplaats. Die bevat een mastersuite met twee badkamers, met uitzicht over de Golf van Saint-Tropez, nóg drie suites, elk met badkamer, een salon zo groot als een danszaal, eetkamer, keuken met koelruimte en bijkeuken, zwembad, fitnessruimte en een tuin van ruim 2.000 vierkante meter.

Lees verder onder de Instagrampost

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Na ons leven zoals het is in het eerste seizoen, wordt het nu onze vakantie”, aldus Gert. “Lekker niksen dus, in onze bubbel. Maar ook Saint-Tropez ontdekken. Met de fiets eropuit trekken, naar de beroemde strandjes gaan. Om er iets te lang, iets te veel te genieten.”

LEES OOK: