‘De Verhulstjes’ wint Nederlandse award voor ‘beste reality’: “En dat terwijl ze mij in Speedo hebben gezien”

Koen Wauters (55) en Special Olympiër Gilles Dupont (27) willen zo veel mogelijk supporters verzamelen voor onze atleten in hun weg naar Berlijn. Hierbij willen ze ook steun vragen van het koningshuis. Ze vragen prins Laurent om naar de National Games in Mechelen te komen en zelfs of hij eventueel de koning en de koningin wil meenemen. Maar hoe zal Laurent daarop reageren?