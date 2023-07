De Verhulstjes vertrekken op cruise door Scandinavië: "Sarah en Jef zijn er bewust niet bij”

TV VRT1 lost eerste beelden van tweede seizoen ‘De Twaalf’ (mét Koen De Graeve in de hoofdrol)

Goed nieuws voor de fans van ‘De Twaalf’. Het langverwachte tweede seizoen - met Koen De Graeve (51) in de hoofdrol - is in aantocht. Om de liefhebbers alvast warm te maken loste de zender VRT1 zopas de eerste beelden op sociale media. “1 moord, 2 daders.”