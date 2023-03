‘De Verhulstjes’ krijgt een vijfde seizoen: “We gaan iets heel leuks doen”

Podcast MEDIAWAT­CHERS. “Bart De Pauw zou ook één keer zijn fout moeten toegeven, zoals Adriaan Van den Hoof dat deed”

Afgelopen woensdag doorbrak Adriaan Van den Hoof in ‘De tafel van vier’ voor het eerst de maandenlange radiostilte na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Hij vertelde dat de mensen die verontschuldigingen moesten krijgen, die ondertussen ook hebben ontvangen. “Slim dat hij zich niet in de slachtofferrol wentelt”, merkt showbizzjournaliste Desna Lespinoy op in de podcast ‘De Mediawatchers’. Televisiejournalist Mark Coenegracht maakt dan weer de vergelijking met Bart De Pauw: “De Pauw zou ook één keer zijn fout moeten toegeven.” Luister hierboven naar de volledige aflevering.