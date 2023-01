‘De Verhulstjes' krijgen hoog bezoek in Saint-Tropez: “Ik heb een leuk cadeautje mee”

TV Strijd om inzending voor Songfesti­val barst vanavond los

Deze week staat bij VRT volledig in het teken van het Songfestival. Van maandag tot vrijdag krijg je in ‘Eurosong 2023’ telkens enkele nummers van de deelnemende artiesten te horen. Vanavond bijt Loredana de spits af, met haar songs ‘Dream in Colours’ en ‘You Lift Me Up’. Later deze week stellen ook Chérine, Hunter Falls, Ameerah, gala dragot, Gustaph en The Starlings elk hun twee nummers voor.

