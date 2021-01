'De Verhulstjes' als eerbetoon aan opa Jos

TV RECENSIE. ‘De Verhulst­jes’: “Volgende keer graag wat meer peper en zout”

8 januari Onze tv-recensent Jelle Brans laat zijn kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je hier z’n mening in ‘Gezien’. Vandaag: ‘De Verhulstjes’, een docusoap à la ‘De Pfaffs’ waarin Gert Verhulst en gezin worden gevolgd in hun doordeweekse doen. Geen slechte poging, al mankeerde er tijdens de eerste aflevering nog wat peper en zout: “We zagen hoe Gert in z’n bed lag te sudderen. Een sudoku invulde. Zich afvroeg of er nog krabsalade in huis was. En deed alsof hij zich ergerde aan alles.”