De vechtersbaas in Serine Ayari en de strafste filmpjesronde van het seizoen: dit was ‘De slimste mens’

TVHet geluk zit soms in een heel kleine hoek. Of in een jaartal. Indien Arjen Lubach ‘1935' had gegokt in plaats van ‘1936' was hij dinsdagavond de winnaar geweest van ‘De slimste mens’. Maar met ‘indien’, ‘als’ en ‘zouden’ ben je niks. En dus won intensivist Geert Meyfroidt voor de vijfde keer op rij.

Richting absolute finale van ‘De slimste mens ter wereld’ worden de afleveringen alsmaar beter. De clash tussen tv-presentatrice Lisbeth Imbo, ‘Slimste Mens Van Nederland’ Arjen Lubach en potentiële winnaar van dit seizoen Geert Meyfroidt was een thriller van jewelste. Met de allerbeste filmpjesronde van dit seizoen en een finale die spannend was tot en met de laatste vraag. De uitslag was wél evident: Meyfroidt won voor de vijfde keer, Lubach overleefde de finale.

Elke seconde telt en kan aan het einde het verschil maken tussen winst en verlies. Het lijkt niet altijd zo in de quiz van Van Looy die vaak in de filmpjesronde wordt beslist. Maar in aflevering 38 ging het écht om elke seconde. En daar werd flink om gediscussieerd. Tijdens ‘Open Deur’ keurde Van Looy nogal vlug een antwoord van Meyfroidt over ‘Forrest Gump’ goed (zijn bekende oneliner ‘Life is like a box of chocolates’ en niet ‘Life is a like a box of chocolates’, zoals in de aflevering werd getoond), wat op flink wat verzet stuitte van de concurrenten. “Jij zou zo’n antwoord op een examen ook niet goedkeuren”, maakte Imbo duidelijk aan Meyfroidt, waarop die fijntjes repliceerde dat hij zoiets niet vraagt. In het heetst van de finale, bij de mogelijk beslissende vraag over Apollo 11, verwees Imbo met brede lach nog eens naar het incidentje. “In de finale ben ik nog wat strenger”, was het antwoord van Erik.

Black-out

Nieuwkomer Imbo kwam erg traag op gang en kampte al na de ‘Open Deur’-ronde met een forse achterstand. Het was evenwel Lubach die in de quiz alsmaar meer terrein verloor. Imbo speelde steeds sterker, maar aan Meyfroidt viel niet te tornen. Ondanks een ultieme spurt van Lubach met 270 seconden in de filmpjesronde, won hij vooralsnog. Met dank aan ‘Het Geluk’. Bij de laatste filmvraag over ‘Triumph des Willens’ scoorde de intensivist 100 seconden. Imbo gokte twee keer fout, waarna Lubach voor 50 seconden en de winst mocht gokken. Hij ging voor het jaartal 1936. Fout. Het was 1935, waardoor Meyfroidt alweer won. Dit keer met lichte daver op het lijf.

In een extreem spannende finale opende Imbo met 11 goede antwoorden op 3 vragen. Lubach leek in de touwen te hangen. Waarna beide finalisten een soort black-out kregen en nauwelijks nog wat konden verzinnen bij vragen over Guernica, zoogdieren die de meeste kans maken om te verdwijnen, Apollo 11 en Pinochet. Imbo had een open kans om bij de vraag over de eerste maanexpeditie uit te spelen, maar verkwanselde die. Lubach bedankte en speelde op zijn beurt met twee antwoorden over Pinochet uit.

Bij zoveel spanning en sensatie moest de vakjury nauwelijks een rol opeisen. Het duo Bart Cannaerts en Serine Ayari bleef dan ook bescheiden. Al bleef het een plezier om te kijken hoe De Warmste Week-vlammetjes ook nu weer alle richtingen aanwezen. En, opmerkelijk, als enige VRT-vertegenwoordigster droeg Lisbeth Imbo geen vlammetje.

De leukste quotes

Lisbeth Imbo (over het niveau van de quiz): “Ik dacht dat Meyfroidt heel hard aan het werken is en onze gezondheidszorg aan het redden is. En dan blijkt dat die man weet wie Miley Cyrus is. Die heeft dus toch nog vrije tijd. Zeer ontnuchterend.”

Bart Cannaerts (nadat Erik Van Looy zegt dat hij hem altijd wil vervangen): “Ik heb volgende week een prostaatonderzoek.”

Lubach (over goede doelen): “Opscheppen dat je goede doelen steunt, is het lelijkste dat er is.” En dus zegt hij consequent: “Ik doe helemaal niks. Fuck de armen.”

Lisbeth Imbo (na de pijnlijke black-out bij Apollo 11): “Dat is een zwart gat.”

Hilarische momenten

Arjen Lubach leent de gitaar van Cannaerts en speelt ‘Come As You Are’ van Kurt Cobain. “Indrukwekkend”, vindt Erik Van Looy. Waarop Bart Cannaerts inspeelt en over Cobain vertelt: “Die zijn totem bij de scouts was dolfijn. Echt sociaal, intelligent en een gat in zijn kop.”

Serine Ayari brengt een verhaal dat niet geschikt is voor kinderen. Ze vertelt hoe ze eens een man zijn neus heeft gebroken in een nachtclub. “Ik had een rok aan en plots voelde ik een vinger daaronder. Ik heb mij omgedraaid en pats...”

VRT-journalist Riadh Bhari is niet altijd de ernst zelve, zoals je van een VRT-journalist zou mogen verwachten. Hij liet zich tot de meest gekke dingen verleiden in de rubriek ‘Open Deur’. Leuk, al was dat strakke balletpakje en ‘de vogeltjesdans’ er toch een beetje over.

Kantelmomenten

Meyfroidt is meteen op dreef. Imbo start erg traag, maar haalt een haperende Lubach al tijdens de puzzelronde in.

Lubach heeft pech met de fotoronde en herkent weinig grote namen met een mondmasker. De Nederlander haalt veel tijd in tijdens de filmpjesronde, maar strandt op een zucht van de overwinning.

In de finale lijkt Imbo het te halen, maar opnieuw is het Lubach die het haalt omdat Imbo alle kansen weggooit bij de vraag over Apollo 11.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geert Meyfroidt: 401 seconden

2. Arjen Lubach: 393 seconden

3. Lisbeth Imbo: 276 seconden

Spelen de finaleweken

1. Merol: 9 deelnames, 2 overwinningen

2. Gloria Monserez: 7 deelnames, 3 overwinningen

3. Arjen Lubach: 5 deelnames, 3 overwinningen

4. Geert Meyfroidt: 4 deelnames, 1 overwinning

Stapt opnieuw in

Ketnet-wrapster Gloria Monserez

