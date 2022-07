De ultieme luxeleugen van Jean-Pierre Van Rossem: Het diepvriesgraf van ‘Niki’ dat in 1989 wereldnieuws was, maar vandaag enkel in Knesselare nog een belletje doet rinkelen

De Keuze van DanyDe dood van ‘Niki’ Annys is in 1989 wereldnieuws. Ze is de tweede echtgenote van de flamboyante beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem. ‘De keuze van Dany ’ keert terug naar de dag dat de beursbubbel rond Van Rossem barst en de cel dreigt. In een ultieme poging om zijn vel te redden geeft hij de dood van de Brugse kappersdochter op als reden waarom hij zijn schuldeisers niet kan betalen. Hij laat voor haar een diepvriesgraf bouwen in Knesselare. De halve wereldpers zakt naar het Meetjesland af. Vandaag heerst de rust. “Niki wie?”, klinkt het als we polsen naar ‘le tombe frigo’. Tot we de naam Jean-Pierre Van Rossem laten vallen.

Jean-Pierre Van Rossem is zonder twijfel een van de meest spraakmakende Belgen van de laatste 50 jaar. De kettingrokende en geldbiljetten in het rond strooiende beursgoeroe maakt eind jaren ’80 grote faam en koopt op een bepaald moment zelfs zijn eigen F1-renstal. In 1991 wordt hij door het toenmalige weekblad Panorama-De Post verkozen tot man van het jaar. Mediafiguren aanbidden hem als een soort van moderne Robin Hood. Van Rossem laat het breed hangen: mooie vrouwen, dure Ferrari ’s en met champagne overgoten BV-feestjes zijn dagelijkse kost. Geheim achter dat succes: Moneytron, een beursbeleggingsbedrijf waarmee Van Rossem beweert een systeem te hebben ontwikkeld dat beurskoersen kan voorspellen. Talrijke bekende en vermogende klanten laten zich strikken. De vermeende onfeilbaarheid van het Moneytron-systeem, maar ook de F1-pitspoezen en Van Rossems showmanschap, stuwen het bedrijf naar ongekende hoogten. Begin 1992, op het moment dat Telefacts Van Rossem opzoekt, lijken de miljoenen dollars die hem ooit toevertrouwd werden als sneeuw voor de zon verdwenen. Van Rossem zit op dat moment net in de politiek nadat hij met zijn libertijnse lijst R.O.S.S.E.M enkele zitjes in het federale en het Vlaamse parlement wist te bemachtigen. Ondanks zijn parlementaire onschendbaarheid lijkt een celstraf van enkele jaren onafwendbaar.

Moord

In een ultieme poging om zijn vel te redden geeft hij de dood van zijn tweede vrouw Nicole ‘Niki’ Annys op als reden waarom hij zijn schuldeisers niet kan betalen. Tegen Telefacts verklaart Van Rossem: “Het enige waar ze mij van kunnen beschuldigen is de uitgifte van cheques zonder dekking. Maar op het moment dat ik de cheques uitschreef kon ik niet weten dat mijn vrouw ging sterven en dat ze de rekeningen op naam van mijn vrouw gingen blokkeren.” De dood van zijn vrouw ‘Niki’ zou volgens Van Rossem een nalatenschap van 185 miljoen dollar hebben geblokkeerd.

Het is 22 december 1989 en Jean-Pierre Van Rossem beleeft zijn glorieperiode. Van Rossems zoon ‘Piki’ (koosnaampje voor Nicolas, nvdr.) treft zijn moeder die ochtend dood aan in bad. Van Rossem zit op dat moment in de Verenigde Staten voor zaken. ‘Spasmofilie’ of hyperventilatie luidt de doodsoorzaak. ‘Niki’ Annys werd 43 jaar. Ze was waarschijnlijk de vrouw waar Van Rossem het gelukkigst mee was. De beursgoeroe stelt zich grote vragen bij de dood van zijn vrouw. In 2009 verklaart hij aan de Krant van West-Vlaanderen: “Ik had ernstige vermoedens dat Niki vermoord werd. Volgens de wetsdokter bezweek ze aan spasmofilie, maar zo’n aanval kun je opwekken. Bovendien waren al het cash geld en de juwelen van Niki verdwenen, inclusief 10 miljoen Belgische franken die ik haar gegeven had en die zij verstopte achter een schilderij. Toevallig kocht de werkloze zoon van een diamantair, die een huissleutel had, in dezelfde periode een Porsche....”

Autopsie

Omdat hij naar eigen zeggen koste wat kost de doodsoorzaak wil achterhalen, en om de zogezegd geblokkeerde 185 miljoen dollar te recupereren, wil hij door de Brugse begrafenisondernemer Ackaert een diepvriesgraf laten bouwen. “De enige manier om Niki ongeschonden uit haar graf te halen, mocht een autopsie toch nodig blijken.” De Brugse begrafenisondernemer Ackaert klopt aan bij verschillende gemeentebesturen in de buurt van Brugge om een diepvriesgraf te installeren op het kerkhof, maar vangt overal bot. Tot hij in het Knesselare, een Meetjeslands plattelandsdorp van op dat moment nog geen 5.000 inwoners, toch toestemming krijgt. “Ik herinner me dat zeker nog”, zegt Jeroen Degrieck van uitvaartzorg ‘Ackaert-Van de Woestijne’. “Een diepvriesgraf is toch iets wat je maar één keer in je carrière tegenkomt. Sindsdien hebben we nooit nog zo’n vraag gehad, maar er wordt uiteraard wel af en toe nog over gepraat. Wij hebben het uitvaartbedrijf van de familie Ackaert 15 jaar geleden overgenomen en dat is toch een van de verhalen die me altijd bij gebleven is.”

Juridische strijd

Op 30 april 1990 zet het Knesselaarse schepencollege het licht voor het befaamde diepvriesgraf op groen. De erfpacht kost Van Rossem 78.000 frank (1.950 euro). Tot 2040 mag ‘Niki’ in Knesselare in vrede rusten. Royaal als altijd schenkt Van Rossem ook nog eens 250.000 frank (6.250 euro) aan de Knesselaarse gemeentekas. Een goede deal. Dat is echter buiten Vlaams minister Luc Van den Bossche gerekend. Die houdt als een havik toezicht op de beslissingen van de Vlaamse gemeenten en vindt dit besluit allesbehalve koosjer. Van den Bossche vernietigt de Knesselaarse beslissing, maar de Meetjeslanders gaan in beroep bij de Raad van State. Het begin van een hevige juridische en politiek strijd. “De minister zou nu eindelijk eens moeten stellen wat er precies dient te gebeuren? Moet ik de dame naar mijn eigen tuin laten overbrengen? Gemeentelijke autonomie zou toch moeten betekenen dat men op eigen kerkhof bijvoorbeeld een elektriciteitskabeltje mag leggen?”, aldus toenmalig Knesselaars burgemeester Antoine Schrans in de plaatselijke pers. In 2000 wordt de strijd in het voordeel van het kleine Knesselare beslecht. Van een diepvriesgraf is dan al lang geen sprake meer. “Op zeker ogenblik raakte de motor verbrand. Van Rossem liet de motor niet vervangen. Nadien vertikte hij het om de elektriciteitsrekening te betalen. Het gemeentebestuur treft geen blaam”, vertelt een lid van het toenmalige Knesselaarse schepencollege.

Quote Mirakels bestaan niet. Nee, ik deed het destijds omdat mijn toen tienjarige zoon Piki het moeilijk had om de dood van zijn moeder te verwerken. Weet je wat, we leggen haar in een frigograf, heb ik toen tegen hem gezegd…” Jean-Pierre Van Rossem, 2011

Van Rossem blijft jaren boos op de gemeente Knesselare. Hij beweert zelfs dat de elektriciteitsdraad naar de motor van het diepvriesgraf werd doorgeknipt. “Ik had een sterk vermoeden wie dat gedaan had en heb toen met mijn zoon overlegd wat ons te doen stond. Hij zei: ‘Laat vallen, moeder komt er toch niet mee terug’”, verklaart Van Rossem in 2011 in de kranten. Opvallend genoeg voegt hij er ook aan toe: “Ik geloof trouwens niet dat ingevroren mensen na verloop van tijd weer tot leven kunnen worden gewekt. Mirakels bestaan niet. Nee, ik deed het destijds omdat mijn toen tienjarige zoon Piki het moeilijk had om de dood van zijn moeder te verwerken. Weet je wat, we leggen haar in een frigograf, heb ik toen tegen hem gezegd…”

In 2018 sterft de bekendste beursgoeroe van Vlaanderen op 73-jarige leeftijd. Zijn tweede vrouw Niki rust op dat moment al bijna 30 jaar in een normaal graf op het kerkhof van Knesselare. Haar diepvriesgraf was in de kerstperiode van 1989 even wereldnieuws. De erfpacht van één van Vlaanderens bekendste graven loopt nog tot 2040. Weinigen in Knesselare, ondertussen een deelgemeente van Aalter, die zich de historie nog herinneren. “Niki wie?”, antwoordt schepen van burgerzaken Dirk De Smul als we polsen naar het graf van Niki Annys. Als we de naam Jean-Pierre Van Rossem doen vallen, gaat wel een belletje rinkelen. Waarop hij ons verwijst naar de collega’s uit het vroegere schepencollege van Knesselare. Daar herinneren ze zich ‘Niki’ Annys wel nog als de dag van gisteren. “De wereldpers strijkt niet elke week neer in het kleine Knesselare. Bovendien was Van Rossem in die dagen een figuur die in heel het land bekend was. Die bracht altijd een gans mediacircus met zich mee.”

Vandaag blijft enkel de legende en de herinnering voor de dierbaren over. Het rouwprentje van de knappe Brugse kappersdochter ‘Niki’ en haar ‘tombe frigo’ is te koop op het internet voor 4,50 euro.

