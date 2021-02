De tweede match uit ‘Blind Getrouwd 2021' is bekend: Candice en Marijn stappen in het huwelijksbootje

TV An­ne-Sophie krijgt in ‘Da’s Liefde’ een leugen van haar vriend Ruben te horen: “Dat heeft hij goed verzwegen”

8 februari Onderzoek heeft aangetoond dat we gemiddeld negen keer per dag liegen. Ook Ruben loog al een keertje tegen zijn vriendin Anne-Sophie, maar in ‘Da’s Liefde’ biecht hij zijn leugen nu op. Net zoals altijd was Jens Dendoncker trouwens de bemiddelaar van dienst. “Het gaat over iets heel specifieks”, vertelt Jens alvast aan de nietsvermoedende Anne-Sophie.