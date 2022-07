“De term ‘monster’ is hier echt van toepassing”: Eric Goens over zijn straffe docu ‘De 42 Kinderen van de Goeroe’

TV STREAMING­TIP. ‘Don’t Make Me Go’: hartverwar­men­de roadtrip met vader en dochter

Wanneer een alleenstaande vader verneemt dat hij terminaal is, wil hij zijn tienerdochter meenemen voor een allerlaatste roadtrip van Californië naar Florida. Wat dan zou kunnen volgen is een zwaarwichtig drama, maar dat wordt het niet. ‘Don’t Make Me Go’ is een hartverwarmend verhaaltje over een vader die zijn rebellerende tienerdochter nog zo veel mogelijk wijsheden wil meegeven.

25 juli