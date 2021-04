De strafste opdrachten sinds de comeback van ‘De Mol’: “Voor ons is een proef pas geslaagd als die nipt gewonnen of nipt verloren is”

“Vier keer hebben we het paintballgevecht in het maïsveld getest. Vier keer! We testen altijd alle proeven, maar nooit zó vaak. En het resultaat was gewéldig.” Die eerste opnamen van de ‘De Mol’ dateren al van 25 september vorig jaar, maar nog altijd blinken de ogen van Wouter (35) wanneer hij terugdenkt aan die lange dag in Liedekerke. Al jaren is hij naast Christoph (39), Joren (37), Anthony (34) en Jeroen (38) - die laatste is trouwens de broer van Dries Mertens - één van de vijf breinen van De Mol: de mannen die alle proeven bedenken. “We hebben zelfs getest met hoeveel pijlen en kogels we de tien kandidaten de aanvallers toch een kans op slagen lieten.”