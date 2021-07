‘De Stoel' krijgt ons weer (coronaproof) uit ons kot, want: “Geen mondmasker, geen reis”

Het mocht dan wel regenen, dat hield een tiental dappere kijkers niet tegen om met een doosje aardbeien in de hand het Leopoldpark in Oostende te bestormen. Wie de reischeque wint, ziet u vanavond maar Joke was een van de ongelukkigen die nét niet op tijd kwamen. “Net niet gelukt”, jammert ze samen met haar kinderen Kobe en Elise. “We hadden eerst niet gehoord wat het voorwerp was, dus daarvoor moesten we ‘De Stoel’ online terugkijken. Dat kostte ons de overwinning. Nu ja, proficiat aan de winnaar, wij zijn al blij dat de stoel een keer vlak bij ons stond”, lachen ze.