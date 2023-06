‘De stoel’ is niet meer: populaire programma in alle stilte geschrapt

TV‘De stoel’ komt deze zomer niet terug. Het populaire miniprogramma van VRT1 is na vijftien jaar in alle stilte geschrapt. Volgens de openbare omroep moesten er keuzes gemaakt worden. Dat weet ‘Het Nieuwsblad’.

In ‘De stoel’ zette de openbare omroep elke dag tijdens de zomermaanden een strandstoel neer op een geheime plek. De kijker kreeg dan tips over de locatie via radio en tv. En dan startte de zoektocht. Aan kijkend Vlaanderen werd gevraagd om een item mee te nemen en als eerste op de stoel te gaan zitten. Zo was een wasmand één van de meest gevraagde voorwerpen om mee te brengen. Dat gebeurde negen keer. Het resultaat werd telkens om kwart voor acht uitgezonden. Heel Vlaanderen kon dan zien wie de ultieme winnaar was en zich als eerste in de zetel kon neerpoten. De prijs bestond meestal uit twee vliegtuigtickets.

De beslissing om het programma te schrappen heeft alles te maken met keuzes in het uitzendschema. Dat verklaart de VRT aan ‘Het Nieuwsblad’. “We zijn heel trots op het format van ‘De stoel’ en hoe het mensen al die jaren heeft samengebracht. Maar deze zomer zetten we op andere zaken in. Zo geeft ‘Zomerhit’ een podium aan Vlaamse artiesten, mist de kijker dankzij ‘Vive le vélo’ niets van de koers en komen er ook nieuwe programma’s”, klinkt het. Toch is een terugkeer van ‘De stoel' niet uitgesloten. “We bekijken nog of ‘De stoel’ in de zomer van 2024 terugkomt.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm De stoel © VRT

Populariteit daalde

Dat ‘De stoel’ is geschrapt, is niet zo'n verrassing. De afgelopen jaren nam de populariteit van het spel immens af. Zo kwamen er zelden nog grote groepen opdagen bij het kleurrijke klapzitje. Slechts 20 tot 30 mensen spurtten in de voorbije jaren nog razendsnel naar de strandstoel. Het recordaantal mensen dat meedeed aan de wedstrijd was 208, aan de editie van 2013 in Wenduine.

Eind augustus 2022 werd de laatste aflevering van het miniprogramma uitgezonden. Al was het toen nog niet geweten dat het wel degelijk de laatste episode zou zijn. ‘De stoel’ haalde in totaal maar liefst 932 afleveringen en heeft al heel wat waters doorzwommen. Zo werd het spelprogramma ook in 2020 uitgezonden, wanneer ons land werd getroffen door de coronacrisis. De VRT deed er alles aan om een alternatieve versie op poten te zetten. In 2021 was ‘De stoel’ er opnieuw. Dan kon je enkel winnen als je naast het gevraagde voorwerp ook een mondmasker droeg. Pas in 2022 was er opnieuw een normale editie.

Het populaire programma werd voor het eerst uitgezonden op 4 juni 2007. Voormalig VRT-medewerker Jean-Marie Aerts filmde tien zomers op rij alle afleveringen en interviewde tegelijkertijd de winnaars. In 2016 werd de productie overgenomen, toen ‘De stoel’ geen onderdeel meer was van het zomermagazine ‘1000 Zonnen’.

LEES OOK: