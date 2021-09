De spanning stijgt in 'Familie’: verkeert Raven in gevaar?

TV Tweede seizoen van ‘Lisa’ gaat van start: "Meer intriges, plotwendin­gen en grote namen in de cast”

6 september Na ‘Familie’ en ‘Thuis’ eist ook ‘Lisa’ vanaf deze avond weer een vaste plek op in het uitzendschema. Het tweede seizoen start wel in mineur, want Lisa ontdekte in de seizoensfinale dat haar halfzus Katja (Anouck Luyten) in alle stilte en holderbolder in Las Vegas was getrouwd met haar droomprins Jonas (Oscar Willems). Wat betekent dat voor de komende weken? Showrunner Elias Mentzel blikt vooruit. “De zoektocht van Lisa naar liefde wordt vanaf nu een pad vol suspense.”