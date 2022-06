De spannende seizoensfinale van ‘Familie’ komt eraan: bekijk hier al de eerste beelden

‘Familie’ lost nu al de eerste beelden van de seizoensfinale en daarin wordt duidelijk dat er flink wat rake klappen worden uitgedeeld. Want ‘wie vecht voor de liefde, krijgt rake klappen’. Zijn de barsten in de relatie van Mieke (Caroline Maes) en Niko (Jo Hens) nog te lijmen? En ontploft de bom tijdens de confrontatie tussen Lars (Kürt Rogiers) en Koen (Sieg De Doncker)? Het aftellen naar de spannendste Familie-dag van het jaar is begonnen!