De soa’s van Riadh Bahri en Dries Mertens is kop van Jut : dit waren de leukste momenten uit de zevende ‘Slimste Mens’-aflevering

TVZe is al een paar keer door het oog van de naald gekropen, maar er staat geen maat op Ella Leyers (32). Zeven afleveringen ver, vier keer gewonnen, drie keer de finale overleefd. Het is sinds de deelname van Gert Verhulst geleden dat een ‘Slimste Mens’-kandidaat zo ontspannen het spel domineerde.

De zevende aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ was veruit de beste van het huidige seizoen. Drie sterke, evenwaardige kandidaten en een gevatte jury met een uitstekende en bijzonder geestige Jan Jaap Van der Wal en Kat Kerkhofs. Die laatste wist perfect wat ze moest doen: een paar uitgeschreven moppen binnenkoppen en gevat inspelen op de grapjes over haar Rode Duivel Dries Mertens. Het evenwicht tussen humor en ernst was dan ook nagenoeg perfect.

Opvallend was wel dat VRT-journalist Riadh Bahri zijn overrompelende start van dinsdagavond niet kon evenaren. Af en toe vlogen er wel weer straffe lijstjes met juiste antwoorden door de ether - Bahri heeft ruiterlijk toegegeven dat hij ‘dag en nacht’ heeft geblokt -, maar hij leek meer bezig met zijn verschijning in de quiz dan met het spel zelf. Ook dat is een boobytrap van ‘De Slimste Mens’.

De Nederlandse kandidaten tenslotte vervullen dit seizoen weer perfect hun rol. Na Frank Lammers was het aan Jan Kooijman om grappig, gevat en goed te spelen en eveneens te sneuvelen bij een eerste deelname.

(Lees verder onder de video.)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De leukste quotes

Riadh (over zijn mentale toestand): “Ik ben nerveus, maar ik zit lekker gesandwicht. Tussen iets lekkers uit Vlaanderen en iets lekkers uit Nederland. Dus...”

Jan Jaap van der Wal (als Jan Kooijman zich afvraagt of hij een ‘split’ moet doen): “Riadh gaat daar geld voor neerleggen.”

Jan Jaap (over de ‘pijntjes’ van Dries Mertens): “Als die nu al pijn heeft. Wacht tot zijn melktandjes gaan wisselen. Dat wordt verschrikkelijk.”

Jan Jaap (helemaal op dreef als het over hoofdletters en sms’en gaat): “Dat soort letters is voor Dries echt groot.”

Kat Kerkhofs (over Dries tegen Jan Jaap): “Hij is klein maar zeker niet gay.”

Jan Jaap (over waarom Nederlanders zo groot zijn): “Dan kunnen we goed zien waar het uitverkoop is.”

Hilarische momenten

Ella vertelt hoe hard ze opgaat in spelletjes: “Ik heb mij eens heel hard opgejaagd tijdens het spelen van Pictionary. Normaal valt dat goed mee, maar toen ben ik het in een colère afgebold. Ik snapte niet dat mensen het niet begrepen.”

Jan Jaap (tegen Riadh nadat die een lijstje met seksueel overdraagbare aandoeningen heeft afgerateld): “Ik denk dat je er bij de VRT een expertise bij krijgt.”

De makers van De Slimste Mens vertikken het al enkele seizoenen om bloopers weg te knippen. Nu viel het ‘oortje’ van Erik (waarmee hij contact heeft met de regie) in beeld op de grond, waarna de presentator het opraapte en snel opnieuw in zijn oor propte. En er een grapje over maakte.

(Lees verder onder video.)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kantelmomenten

In een evenwichtige quiz met drie min of meer evenwaardige kandidaten is voor één keer niet de filmpjesronde alles bepalend. Wél de momenten waarop seconden van anderen worden weggepikt. Zo scoort Ella flink door in ‘Open Deur’ op de vraag voor Jan Kooijman (over Marie Kondo) te antwoorden. Riadh Bhari verliest dan weer te veel tijd bij zijn puzzel.

In de fotoronde spelen vooral Jan en Riadh erg sterk, maar is het toch Ella die weer extra seconden inpikt en zo haar eigen minder sterke fotoronde indekt.

In de filmpjesronde speelt Ella perfect en scoort zo 150 seconden. Voldoende om nipt te winnen van Riadh.

De finale is spannend, met een goed spelende Kooijman die na zeven vragen liefst zeventien goede antwoorden heeft bedacht en dan op een ‘70-41'-score in zijn voordeel staat. Maar dan schudt Bahri alweer een lijstje met goede antwoorden over Russische leiders uit de mouw en wint probleemloos.

De eindscore (voor het finalespel)

Ella Leyers: 420 sec.

Riadh Bahri: 413 sec.

Jan Kooijman: 347 sec.

De stand

Ella Leyers: 7 deelnames 4 keer gewonnen 3 finales gewonnen

Hans Vanaken: 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Senne Misplon: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Sportster (olympisch deelneemster skeleton) Kim Meylemans

Lees ook: