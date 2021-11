'De Slimste Mens’: Van Looy voert een gesprek met een onzichtbare duif en 50.000 euro was een te laag bod van Laura Tesoro

TVHilarische negende aflevering van ‘De Slimste Mens te Wereld’ dankzij een onzichtbare duif die in de tv-studio als een soort rode draad doorheen de aflevering meespeelde. Net voor de start van de finale tussen Laura Tesoro en Gloria Monserez voerde Van Looy zelfs een hele conversatie met die duif. Voordien had Steven Van Gucht simpel en gemakkelijk gewonnen.

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Het gaat niet zo geweldig goed met de tot op heden beste kandidate van het lopende ‘Slimste Mens’-seizoen. Voor het eerst sinds haar aantreden in de vierde aflevering, eindigde Gloria Monserez als laatste in het reguliere spel. Enkel en alleen dankzij 90 seconden die ze inpikte bij het filmfragment van Laura Tesoro, bleef ze in de slipstream van de zangeres. In een zwakke finale wist ze nipt te overleven en gaat zo naar een zevende deelname. Daar zal ze toch beter moeten presteren om een exit te voorkomen. Al wist ze ook nu weer opmerkelijke details. Over het leven van Dom Perignon tot de details over een ‘Duffeltas’.

Nieuwkomer Laura Tesoro maakte bij aanvang al duidelijk dat ze niet gekomen was om het spel hard en gemeen te spelen. “Ik wil de tofste mens van het programma worden”, klonk het. Heel lief en fijn, maar zo win je uiteraard nooit een quiz. En al zeker niet de Slimste Mens, waar tactiek en speldoorzicht eigenlijk even belangrijk zijn als brede kennis.

(Lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verrassing was alweer viroloog Steven Van Gucht, de koelheid en kalmte zelve, de directeur tussen twee meisjes op strafstudie, zoals jurylid James Cooke het treffend verwoordde. Van Gucht liet het begingedruis overwaaien om dan op volle toeren te komen met de ‘Puzzel’. Zijn fotoronde was met het noemen van Rode Duivels niet te moeilijk, waarna hij het in de filmpjesdronde netjes uitspeelde. De dames hadden geen enkele kans.

In hun finale gaf Gloria Monserez bij de eerste en gemakkelijke vraag over populaire treinstations in ons land Laura meteen een tik. De zangeres reageerde goed, maar viel door stress na de derde vraag compleet uit. Op de vier volgende vragen kwamen nog maar drie goede antwoorden. Zo kan je nooit winnen. Dat gebeurde dan ook niet. Monserez had genoeg aan één tactisch ingreepje om te overleven.

(Lees verder onder de video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze negende aflevering was spelmatig niet indrukwekkend. Gelukkig zat er meer dan voldoende humor in. En hilariteit. Met dank aan het juryduo Cooke-Heylen. James blijft met plezier verhaaltjes verzinnen, de lach van Jennifer blijft een mens vrolijk en goed gezind maken.

De leukste quotes

Laura Tesoro (over Slimste Mens worden): “Om te zingen moet je niet zo slim zijn. Gloria is hier mijn grootste concurrente. We zitten in dezelfde leefwereld. Alles wat ik weet, weet zijn ook. Dat vind ik jammer’”

Steven Van Gucht (over zijn mogelijke ‘vriendin): “Pas.”

Laura Tesoro (bij de eerste vraag): “Oh neen, vraag 1 en ik weet het al niet”.

Erik Van Looy (met een Van Looy-mopje): “Ik heb een whiplash gehad in Venetië. In zo’n bootje. Ik had mijn gondel niet aan.”

Steven Van Gucht: “Ik heb gisteren nog in bad gelegen”. Waarop Jennifer Heylen: “Met uw lief?”. En Steven: “Neen, met lavendelolie”.

Hilarische momenten

James Cooke laat zich volledig gaan als hij vertelt hoe hij de potige baas moest spelen en in de musical ‘40-45' als hetero man Laura Tesoro moest kussen. “Echt kussen. Elke avond! En ik heb ook op Free Souffriau moeten zitten. Ik heb Maga Mindy moeten verkrachten. In Daens.”

James Cooke legt uit hoe Laura Tesoro ooit een beetje dronken van champagne voor een familiaal probleempje zorgde ten huize Cooke. “Je hebt de sacoche van mijn moeder vol gekotst”. Waarop Laura: “Dat was per ongeluk. Ik schaamde me dood. Ik wil niet denken dat mensen veronderstellen dat ik casual in handtassen kots.”

James Cooke vertelt hoe zijn man Dorian altijd fout zingt: “Van ‘Lovely Day’ tot ‘YMCA’. Bij ‘Lovely Day’ zingt hij down on it, down on it, terwijl dat helemaal zo niet is, bij ‘YMCA’ zegt hij dat de Y een W is. Maar ik; zeg daar niks van tegen hem...”

Kantelmomenten

Het klassieke recept wordt perfect uitgevoerd. Er gebeurt niets in ‘3-6-9', en ook ‘Open deur’ maakt geen brokken.

Vanaf de ‘Puzzel’ loopt Van Gucht moeiteloos uit. Hij speelt snel en sterk. Gloria hapert in de foto- en filmpjesronde. Laura speelt meer dan verdienstelijk, maar blokkeert in haar eerste finale.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Steven van Gucht 415 sec.

2. Laura Tesoro 297 sec.

3. Gloria Monserez 281 sec.

De stand

1. Gloria Monserez 6 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen

2. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Wiam 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Joachim Coens 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Steven Van Gucht 2 deelnames 2 overwinningen

De nieuwkomer

ACID, 22 jaar, uit Blankenberge. Heet eigenlijk Nathan Vandergunst, als hij niet achter zijn computer zit, is een van de grootste Nederlandstalige YouTubers van België. Een gen z-kijkcijferkanon. Zijn “beef” met andere YouTubers haalde geregeld het nieuws en hij liet zelfs Martine Tanghe schrikken met zijn opvallend taalgebruik.

LEES OOK: