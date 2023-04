De sinistere keerzijde van Pornhub: “Het naaktfilmpje dat ik naar m’n vriend stuurde, was plots 400.000 keer bekeken”

TV “Hij is afscheid aan het nemen”: Jeroom hoort na 24 jaar nog eens de stem van zijn broer Boris

Toen Jeroom (45) twintig jaar was verloor hij zijn broer Boris aan de gevolgen van kanker. Sinds het overlijden heeft hij zijn stem niet meer gehoord. Maar de cartoonist heeft wel nog een cassette waar opstaat: ‘Boris en Jeroom, Schijtlijsters’. In ‘Boris' luisteren Jeroom, Jonas Geirnaert en Bockie De Repper met een lach en een traan voor het eerst naar de cassette. Het blijkt een bijzondere muzikale performance van de twee broers. “Ik had het me toch anders voorgesteld”, lacht Jeroom, die daarna bijzonder stil wordt. “Het was experimentele muziek, maar ik snap dat het heel hard is binnengekomen. Jeroom is echt afscheid aan het nemen van zijn broer”, klinkt het bij Bockie.