De sfeer in Turkije slaat om in ‘B&B zoekt lief’: "Wanneer is het goed genoeg?”

Francisco Schuster zingt in primeur debuutsin­gle 'Alleen' tijdens 'Tien om te zien'

Het populaire muziekprogramma ‘Tien om te zien’ is vanaf 28 juli weer helemaal terug. In de eerste aflevering passeren maar liefst zestien artiesten de revue, waaronder ook ‘nieuwkomer’, ‘#LikeMe’-ster Francisco Schuster (21). Hij treedt in de voetsporen van zijn ‘#LikeMe’-collega’s CAMILLE en Pommelien Thijs en pakt uit met zijn allereerste solosingle ‘Alleen’. Meteen ook de Vlaamse Supertip van de week.