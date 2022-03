“De sfeer in de villa was toch al niet geweldig”: Phaedra heeft geen spijt dat ze Fabrizio liet staan in ‘De Bachelor’

TVNiet Fabrizio Tzinaridis (29) gaat in ‘The Bachelor’ het meest over de tongen, wel vrijgezel Phaedra Declercq (21). Tijdens een roosceremonie zette de blondine de realityster te kijk door uit de wedstrijd te stappen . De kijkers applaudisseerden unaniem. “Ach, de sfeer in de villa was toch al niet geweldig”, reageert Phaedra. “Dat het dan ook nog een dag na internationale vrouwendag was, deed het plaatje helemaal kloppen.”

Fabrizio moest even slikken tijdens de roosceremonie in ‘The Bachelor’ gisteren. Door een bloem aan Phaedra aan te bieden, gaf hij aan dat de blondine mocht verder fietsen in de race naar zijn hart. Maar dat was buiten de 21-jarige West-Vlaamse gerekend. Ze stapte naar voren, vertelde dat ze niet gekleineerd wilde worden en zette een stap opzij. Zonder roos. Daar stond Fabrizio, naar zijn tenen te kijken. Op sociale media klinkt de ene lofbetuiging voor de ‘slimme, sterke vrouw’ na de andere. “Mijn Instagramprofiel is ontploft gisteravond”, lacht Phaedra. “Het is ongelooflijk hoeveel positieve reacties ik heb gekregen, dat had ik echt niet verwacht. ‘Super dat je zo opkomt voor jezelf’, was vooral de boodschap, maar dan in heel veel varianten (lachje). Dat het dan ook nog een dag na internationale vrouwendag was, deed het plaatje helemaal kloppen.”

Gekleineerd

De twee hadden een voorgeschiedenis. Het duo had al een keer gekust op een date, maar het liep mis op een cocktailparty voor de roosceremonie. Die party eindigde in tranen bij Phaedra omdat Fabrizio vond dat ze na de kus te arrogant was geworden. “Fabrizio vertelde me dat ik er de ‘Grote Phaedra Show’ van wilde maken”, blikt de kandidate terug. “Zomaar, voor de camera’s en voor het oog van alle andere vrijgezelle vrouwen. Wanneer ik daar op wilde doorgaan, keek hij op zijn horloge en besloot hij dat het tijd was om met de andere dames te gaan praten. Ik voelde me gekleineerd. En daarbij, de sfeer in de villa was sowieso al niet geweldig.”

Volledig scherm Fabrizio moest even slikken toen Phaedra zijn roos in aanvaarde. © SBS

Een krachtig signaal van de jongedame die in het begin wel aangetrokken was door de getatoeëerde half-Griek. “Maar ik heb al een keer een lange relatie gehad waarin ik klein werd gehouden, dat speelde op mijn zelfvertrouwen”, zegt Phaedra. “Nadien heb ik besloten dat ik dat nooit meer toe zou laten. Dus ook niet een tv-programma. Ik wilde die dag het liefst gewoon naar huis vertrekken, weg uit Griekenland, maar uit respect voor productieploeg heb ik daar nog even mee gewacht en heb ik de roosceremonie toch bijgewoond. Samen met Zoraïma (die die avond geen roos had gekregen en dus naar huis moest, red.) ben ik dan de dag nadien vertrokken.”

Onderdanig

Hoe ze zich voelt de dag nadat ze Fabrizio voor heel Vlaanderen te kijk heeft gezet? “Ik sta nog altijd achter mijn beslissing”, benadrukt Phaedra. “Het ging er niet om dat ik Fabrizio op zijn plaats wilde zetten, ik was gewoon klaar met de hele situatie en wilde aan mezelf denken.” Fabrizio zou sowieso niet bij haar passen, vertelt Phaedra ook. “Hij heeft iemand nodig die onderdanig is en zich schikt naar zijn behoeften en dat ben ik niet. Tijdens de reis hebben we elkaar ook niet echt goed leren kennen, hij heeft amper vragen gesteld over mijn interesses of waar ik mee bezig was.”

Na het debacle zocht Fabrizio wel nog contact met Phaedra via Instagram. “Niet echt om zich te verontschuldigen, maar hij heeft me we uitgelegd wat voor hem de omstandigheden waren. Ach, er is niet echt kwaad bloed, ik heb alle begrip voor zijn situatie en wens hem dan ook het beste, maar ik weet toch niet of ik nog een keer zou deelnemen. Maar ik leef volgens het principe ‘better an oops, than a what if’, dus spijt heb ik zeker niet.”

De Bachelor, iedere woensdag op Play 4.

