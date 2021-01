Film “Met wat geluk kunnen we deze zomer naar de cinema”: deze films staan op de planning, maar gevaar voor bioscopen dreigt uit andere hoek

7 januari Het rampzalige 2020 is voorbij, maar ook filmjaar 2021 tekent zich voorlopig erg onduidelijk af. Van James Bond is nog geen spoor, Wonder Woman moet langer op stal blijven, de 'Zillion'-film met Matteo Simoni is al uitgesteld tot 2022. Welke films zullen we dan wél onder ogen krijgen, en waar en wanneer? "Ik vermoed toch wel deze zomer", stelt viroloog Mark Van Ranst gerust. Al zou het dan voor de bioscopen al te laat kunnen zijn.