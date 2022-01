De sekstape van Pamela Anderson en de beste vriendin van Anne Frank: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

DISNEY+

‘Pam & Tommy’ - vanaf 2 februari op Disney+

Volledig scherm Pam & Tommy © AP

‘Pam & Tommy’ speelt zich af tijdens de begindagen van het internet. Het is gebaseerd op het ongelooflijke waargebeurde verhaal van de sekstape van Pamela Anderson (Lily James) en Tommy Lee (Sebastian Stan). De video werd gestolen uit het huis van het koppel door een ontevreden aannemer (Seth Rogen) en ontwikkelde zich vanuit het ondergrondse en illegale VHS-circuit tot een wereldwijde sensatie toen hij in 1997 op het internet belandde. De achtdelige serie is een liefdesverhaal, een misdaadverhaal en een waarschuwend verhaal in één. De serie toont de raakvlakken tussen privacy, technologie en beroemdheid, en laat de oorsprong van het huidige reality tv-tijdperk zien. Allemaal door een gestolen video die door miljoenen werd gezien, maar bedoeld was voor een publiek van slechts twee mensen.

NETFLIX

‘Mijn Beste Vriendin, Anne Frank’ - vanaf 1 februari op Netflix

Volledig scherm Mijn Beste Vriendin, Anne Frank © Netflix

Een verhaal dat ontstond op een zolderkamer in Nederland, maar intussen de hele wereld doorging. Iedereen kent Anne Frank, het Joodse meisje dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog noodgedwongen moest verstoppen voor de Duitse troepen. In haar schuilplaats had ze niets anders te doen dan de hele dag in haar dagboek te schrijven; brieven gericht aan een zekere ‘Kitty’, die ze zelf verzon. Maar de échte beste vriendin van Anne, was Hannah Goslar. ‘Mijn Beste Vriendin, Anne Frank’, vertelt hun verhaal: van de mooie momenten voor Amsterdam werd bezet door de Nazi’s, tot hun gruwelijke reünie in een concentratiekamp.

‘The Tinder Swindler’ - vanaf 2 februari op Netflix

Volledig scherm Tinder Swindler © Netflix

Swipen naar links of naar rechts, het is een vast onderdeel geworden van de datingwereld. Maar zulke technologie zet de deur natuurlijk ook open voor mensen die daar misbruik van willen maken. “Moderne liefde is een gevaarlijk spelletje”, aldus regisseur Felicity Morris, die uitpakt met de dramareeks ‘The Tinder Swindler’. Daarin gaat een oplichter via Tinder op jacht naar kwetsbare vrouwen. Hij doet zich voor als een miljardair die een fortuin opbouwde in de diamanthandel. Wanneer hij een dame aan de haak slaat, licht hij haar echter op voor zoveel mogelijk geld. Maar enkele van zijn slachtoffers, die miljoenen kwijtraakten door zijn frauduleuze praktijken, zinnen op wraak.

STREAMZ

‘Raised by Wolves’, seizoen 2 - vanaf 4 februari op Streamz

Volledig scherm Raised By Wolves © HBO MAX / Coco Van Oppens

Een intrigerende maar duistere blik op de toekomst van de mensheid: twee androids hebben de taak gekregen om op een mysterieuze planeet enkele kinderen op te voeden en het menselijke ras op die manier een tweede kans te geven. In dit langverwachte tweede seizoen van ‘Raised by Wolves’ botsen ze daarbij op nieuwe uitdagingen en vijanden allerhande. Regisseur Ridley Scott levert met ‘Raised by Wolves’ weer verse, goed uitgedachte sci-fi af, waarvoor menig entertainmentliefhebber al flink gehyped is. In de hoofdrollen zien we onder andere Amanda Collin als de beschermende, maar tegelijkertijd angstaanjagende Mother, en Abubakar Salim als Father. Ook Travis Fimmel keert terug als ‘indringer’ Caleb.

‘Ordinary Joe’ - vanaf 9 februari op Streamz

Volledig scherm Ordinary Joe © Streamz

Het leven - en deze nieuwe reeks - draait om de keuzes die je maakt, en soms kan één keuze alles veranderen. Joe Kimbreau (James Wolk) staat voor één van deze beslissingen tijdens zijn afstuderen. De drie parallelle verhalen die uit die nacht voortkomen, tonen Joe en de mensen om hem heen met verschillende carrières, relaties en gezinslevens, en laten de onverwachte manieren zien waarop dingen veranderen, en hetzelfde blijven. Maar als puntje bij paaltje komt, is er geen ‘juiste’ keuze. Wat er ook gebeurt, Joe’s leven is altijd rommelig, spannend, zwaar, onvoorspelbaar... en mooi.

