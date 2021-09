De Rode Duivels tegen Philippe Geubels op Eén: dit kan u vanavond op tv bekijken

1. Rode Duivels: Estland-België

De Rode Duivels schieten opnieuw in actie met de WK-voorronde. Het doel van de Gouden Generatie is een kwalificatie op het WK 2022 in Qatar. Estland vormt vanavond de eerste horde in het drieluik van de WK-kwalificatieduels die het elftal moet nemen. Nu zondag 5 september komt Tsjechië op bezoek, volgende week woensdag 8 september trekt het elftal naar Wit-Rusland.

VTM volgt de weg van de Rode Duivels naar Qatar op de voet. Bij al deze wedstrijden is VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx op post in de studio van ‘Deviltime’. Ook analisten Marc Degryse en Jan Mulder schuiven mee aan, samen met voormalig Red Flame Heleen Jacques Simons. Gilles De Bilde is de man in het veld. “De Rode Duivels staan voor een zeer belangrijke overgangsperiode, razend interessant om te volgen”, maakt Breckx duidelijk. “Hoe hebben ze dat EK verteerd? Welke lessen gaan ze trekken uit hun nederlaag daar tegen Italië? Welke nieuwe gezichten leiden ons mee naar het WK? Tegen Estland en Wit-Rusland mogen we enkele van die jonge frisse kopjes verwachten, zoals De Ketelaere en Sambi Lokonga. En Tsjechië wordt wellicht al meteen een echte test.”

Vanaf oktober kunnen voetballiefhebbers bij VTM trouwens genieten van de eindronde van de UEFA Nations League, waarin België het opneemt tegen de grootste Europese voetbalkleppers.

VTM, om 20.25 u.

2. Is er een dokter in de zaal?

Is er een dokter in de zaal? Die vraag stelt Philippe Geubels opnieuw, in het derde seizoen van zijn humoristische panelshow over gezondheid. Philippe buigt zich opnieuw over de zin en onzin van de medische wereld, samen met dokter Sofie Lemmens en panelleden als Alex Agnew, Sven de Leijer, Amelie Albrecht, Erhan Demirci, Barbara Sarafian en Lotte Vanwezemael.

Verschillende rondes keren terug, zoals ‘Zeg eens A of B of C’ en ‘Is er een uitvinder in de zaal’. Maar dit seizoen gaat Philippe nog een stapje verder: elke week gaat hij een sportieve uitdaging aan en meet hij zijn conditie of talent in een spannende strijd met Vlaamse topsporters: An Wauters, Victor Campenaerts, Rani Rosius, Fanny Lecluse, Niels Pittomvils, Sanne Cant, Peter Geryn en Sammy Bossut.

Hoe is Philippe eraan toe? En hoe kunnen we gelukkig – of ongelukkig – oud worden? Dat komen we te weten in dit nieuwe seizoen, uiteraard allemaal onder het motto: lachen is gezond.

‘Is Er Een Dokter In De Zaal’, Eén, om 20.40 u.

3. De tijd van ons leven

In ‘De tijd van ons leven’ strijden Elodie Ouedraogo en Otto-Jan Ham tegen de beste tijdrijders ter wereld, maar vooral tegen zichzelf, een half jaar lang. Kunnen zij zich, geruggesteund door de internationaal gerenommeerde experten van de KU Leuven, op zes maanden omvormen tot tijdrijders van een professioneel niveau? Hun onwaarschijnlijk doel: deelnemen aan het WK tijdrijden.

Deze reeks is het relaas van de zes maanden durende onderneming van Elodie en Otto-Jan. We kijken binnen in hun leven en krijgen te zien hoe ze dagelijks trainen, eten en slapen. Een proces dat al snel veel intensiever blijkt dan ze ooit hadden gedacht. Het leven als topsporter hakt in op hun lichaam en geest. Het gooit hun drukbezette leven en dat van hun gezin en omgeving helemaal overhoop.

Welke opofferingen vergt professioneel sporten van een atleet en zijn/haar omgeving? Hoeveel factoren hebben invloed op een topsportprestatie? En vooral: Hoe maakbaar is een topsporter?

In de eerste van drie afleveringen beginnen Elodie en Otto-Jan hun onderneming in Knokke met een incidentrijke verkenning van het parcours dat ze over zes maanden moeten afleggen. De eerste inspanningstesten leveren meteen verrassende resultaten op en het voedingsschema van de sporters wordt in het ene gezin beter onthaald dan in het andere. Het wordt snel duidelijk dat ze de balans werk-gezin-training allebei zwaar onderschat hebben.

‘De Tijd Van Ons Leven’, Eén, om 21.30 u.

