De ravissante kerstjurk van Ella Leyers en een zenuwslopend finalespel: dit was ‘De slimste mens’

TVTwee seconden. Dat was de tijd die Gloria Monserez te weinig had na het allerlaatste filmfragment. Zo kon ze zich net niet rechtstreeks plaatsen voor de grote finale. Tot overmaat van ramp verspeelde ze in haar finale tegen Arjen Lubach de extra kans om toch die eindstrijd te halen. Ze vergat over Serena Williams namelijk te zeggen dat ze ‘de nummer één’ was in het tennis en een zus heeft met de voornaam Venus. Brute pech heet dat. De Nederlanders Merol en Lubach gaan dus voor de eindzege. Enkel intensivist Geert Meyfroidt kan daar een stokje voor steken.

Meer weten over ‘De slimste mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

De enige halve finale van ‘De slimste mens’ was speltechnisch absoluut niet de beste aflevering, maar wel veruit één van de spannendste. Met dank aan een resem onverwachte wendingen. De gedoodverfde favoriet bleek een minder avondje te hebben, al was er tot aan de filmpjesronde geen vuiltje aan de lucht. Het venijn zat namelijk in die filmfragmenten. Gloria Monserez sprokkelde 150 seconden bij elkaar. Lubach deed het met 190 seconden nog beter. Meyfroidt bleef steken op een schamele 60 seconden, met exact één seconde voorsprong op de anderen. De intensivist gaf meteen toe dat hij door het oog van de naald was gekropen bij de Drag Race van RuPaul. “Tot op de seconde dat ik moest antwoorden wist ik niks. Ik dacht: het is gedaan, maar ineens kwam het”, aldus Meyfroidt, die meteen zeker was van een plaats in de grote finale.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Gloria Monserez, Arjen Lubach en Geert Meyfroidt. © Play4

Voor de tweede plaats werd er hard gestreden. Gloria Monserez wist veel over ‘Hans en Grietje’, Lubach nog meer over Noah. Bij de vraag over tennisster Serena Williams kon Monserez in principe gemakkelijk uitspelen met vier goede antwoorden. Ze bleef hangen op drie antwoorden en vergat evidente topics als ‘de nummer 1' en ‘Venus’. Waarop Lubach fluitend uitspeelde en zich verzekerde van het tweede zitje voor de grote finale.

Van de vakjury onthouden we vooral het ravissante kerstkleed van Ella Leyers, die gepast tussenkwam waar het kon en mocht. Ook de nep-tiara op het hoofd van Jan Jaap van der Wal was behoorlijk lachwekkend.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Lubach (over Monserez): “Zij heeft zoiets betoverend. Haar vader is erbij, dus ik hou het rustig.”

Lubach (die nog geen enkele aflevering won): “Dat is tactiek. Ik ben aan het oefenen voor de eindfinale. Geert gaat er straks niks meer van weten.”

Jan Jaap (over de slaagkansen van Gloria): “Ze heeft Steinerschool gedaan. Mijn zoon ook. Dus het kan wel.” Waarop Ella: “Met figuurzagen kom je ook al een heel eind.”

Jan Jaap (of een Nederlander of een Vlaming de Slimste Mens wordt): “Dat heet kansberekening, Erik. Als je me die vraag aan het einde van de uitzending stelt, kan ik daar beter op antwoorden.”

Jan Jaap (reageert op de vraag of hij ooit is lastiggevallen door een haai): “Als je gebeten bent door een haai, denk ik niet dat je gaat zeggen dat je lastig bent gevallen.”

Lubach (op de vraag of hij wat mist): “Ik mis zowat 120 punten.”

Hilarische momenten

In een zalig rode kerstjurk en met een geschenkpakje op het hoofd vertelt Ella hoe ‘My Cocaïne’ precies klinkt als de naam van de acteur Michael Caine. Waarop Jan Jaap: “Dat zit in dat kerstpakje op haar hoofd. Let it snow, let it snow, let it snow.”

Arjen Lubach maakt ongewild een uitschuiver. Hij heeft het over Abu Ghraib (een beruchte gevangenis in Irak), terwijl hij het over de Burj Khalifa in Dubai wil hebben.

Erik Van Looy vraagt aan Jan Jaap of hij het woord ‘moelleux’ goed kan uitspreken en heeft het daarbij over ‘majeu’. Hij wordt meteen op zijn plaats gezet door Ella Leyers die het correct over mwaleu’ heeft.

Kantelmomenten

Arjen Lubach mist zijn start helemaal en staat na de ‘Open deur’-ronde op 59 seconden. Na de puzzelronde heeft hij nog maar 87 seconden. Monserez doet het tot dan niet veel beter en heeft slechts 115 seconden. Geert Meyfroidt leidt dan al met 270 seconden.

In de fotoronde loopt het fout voor de intensivist. De uitdrukkingen met brood breken hem zuur op. Gloria Monserez haalt een flink stuk van de achterstand in.

In de filmpjesronde is het razend spannend. Meyfroidt wint uiteindelijk met 1 seconde voorsprong.

In de finale kan Monserez het uitspelen. Ze vergeet echter evidente antwoorden over Serena Willems en ziet Lubach vervolgens winnen.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geert Meyfroidt: 343 seconden

2. Gloria Monserez: 342 seconden

3. Arjen Lubach: 324 seconden

Spelen de finale

1. Merol: 9 deelnames, 2 overwinningen

2. Arjen Lubach: 5 deelnames, 3 overwinningen

3. Geert Meyfroidt: 4 deelnames, 1 overwinning

Stapt opnieuw in

De Nederlandse zangeres Merol

Lees ook: