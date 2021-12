De professoren delen de lakens uit en Bockie De Repper verklapt een geheim: dit was ‘De slimste mens’

TV‘De slimste mens ter wereld’ heeft met de komst van professor-intensivist Geert Meyfroidt een ferme upgrade gekregen. Nu ook diens collega Steven Van Gucht meespeelt en de quiz als ‘pure ontspanning’ ervaart, is het niveau van weleer helemaal terug. Het is duidelijk grote kanonnentijd.

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Twee grappige, rustige en intelligente kandidaten. Het maakt een wereld van verschil in deze quiz. Professoren die willen en kunnen scoren, maar nog voor leuke televisie zorgen ook. Bij aanvang van de quiz werd het duo Meyfroidt-Van Gucht aan de tand gevoeld of één van hen een relatie heeft met ‘die nieuwslezeres’. Van Looy bedoelde uiteraard Fatma Taspinar die naast haar zakelijke interviews voor ‘Het Journaal’ met de intensivist een relatie zou hebben. “Geen commentaar” luidde het unisono. Waarna jurylid Bockie De Repper het heft in handen nam en vertelde dat hij vorig seizoen van ‘De slimste mens’ ook al eens had proberen aan te pappen met Fatma. “Zwaar gefaald”, klonk het. “Praat ze wel nog eens over mij”, probeerde Bockie nog, waarop een “Elke dag” volgde van Geert Meyfroidt.

Naast de fijne kandidaten was er dus het olijke, vrolijke juryduo Bart Cannaerts-Bockie De Repper, als fijne slok op de lekkere borrel. Eerlijk, Jennifer Heylen heeft dan wel de mooiste lach, Bockie is dé komische revelatie van dit ‘Slimste mens’-seizoen. Ontwapenend eerlijk, bijzonder grappig, alert en zorgt altijd voor meerwaarde. O ja, en ook een trouwe lezer en bezoeker van HLN.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De quiz zelf dan. We schreven eerder al dat professor Meyfroidt wel eens dé topkandidaat zou kunnen zijn om op 23 december Cathérine Van Eylen op te volgen. Na een overrompelende start in de finaleweken, bevestigde Meyfroidt enkel en alleen die verwachtingen. Bijzonder ontspannen, maar toch heel gefocust, puttend uit een heel erg brede kennis en strategisch sterk, zien we hem moeilijk uit zijn ‘zone’ te slaan. Samen met Van Gucht, was Meyfroidt een paar klassen te sterk voor Anne-Laure Vandeputte. Met kennis van zowel cavia’s van één ton uit de oertijd als details over het rijke leven van Balthazar Boma of de tv-serie ‘De tijd van ons leven’. De jonge actrice speelde weliswaar verdienstelijk, zelfs meer dan dat, maar had te veel blinde vlekken in de algemene kennis om echt te kunnen dreigen. Mogelijk kan de Nederlandse Slimste Mens Ter Wereld van weleer dat in de volgende aflevering wel. We kijken er naar uit.

De leukste quotes

Steven Van Gucht (over ‘De slimste mens): “Ik ben blij dat ik terug ben. Het is een andere wereld. Het is weer even ontstressen.”

Van Gucht (over bekendheid): “Veel mensen die me niet kenden, vroegen of ik naast Acid had gezeten. Dat was het referentiepunt. Voor de jongere generaties was ik die gast naast Acid.”

Anne-Laure (zit naast twee professoren, en dat is een primeur voor de quiz): “Ik ben gelost.”

Bockie (over Steven Van Gucht): “Hij is een soort vaderfiguur voor mij. Als mijn vader vroeger langskwam, wisten wij ook: shit, het is niet goed.”

Bart Cannaerts (vindt een uitdrukking uit): “Je geeft ze een vinger en ze pakken een arm. Da’s van Pater Damiaan.”

Erik Van Looy (tegen Meyfroidt): “Er werd stevig gequizd, Maar jij was de stevigste. Terecht gewonnen.”

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

Jurylid Bockie De Repper zit in een T-shirt met een afbeelding van Tanja Dexters. Hij toont het verschil voor en na een weekendje uitgaan.

Bart Cannaerts (gaat de mist in): “Ik mag Jonathan zeggen tegen Bockie.” Waarop Erik Van Looy: “Jonathan?! Ik dacht dat het Jonas was.” Waarop Bart zich herpakt: “Ik mag Jonas zeggen...”

Bart Cannaerts strooit met bloemetjes over goede presentators enzo, maar denkt dat Geert Meyfroidt zal winnen. Waarop Bockie de overwinning gunt aan Steven. “En de winnaar is: Steven. Vuurwerk en confetti en dan moet hij naar huis, want we mogen geen feest geven. Gewoon in de auto en naar huis.”

In een zalig onderonsje hebben de professoren het over badeendjes. “Daar komt toch prut uit”, weet Meyfroidt. “Schimmels. Zeker als dat daar lang ligt. Maar Steven, een beetje stimulatie van je immuunsysteem kan geen kwaad.”

Cannaerts moet lachen met zijn eigen mop: “Vis Belgian Beauty is ooit gewonnen door een rog, Joyce De Rog.” Waarop Bockie: “Annelien Coorevis kan ook.”

Kantelmomenten

De proffen dollen wat met elkaar en met de jury en laten Anne-Laure even aan de leiding in ‘3-6-9', ook al omdat de jury meewerkt.

Na een te gemakkelijke ‘Open Deur’-ronde puzzelt iedereen slecht. Foto- en filmpjesronde zullen dus voor het verschil zorgen.

De professoren scoren vlot en goed in de fotoronde. Anne-Laure doet het niet goed, maar blijft toch nog Steven Van Gucht nipt voor.

In de filmpjesronde is het over en uit voor de actrice. Ze weet namelijk niets over de zaak Kucam. Meyfroidt is veruit de beste speler en wint dan ook overtuigend.

In de finale wordt Anne-Laure twee keer gewikt en gewogen. En te licht bevonden. Ze weet niet wie Evita Peron is en heeft nog nooit over de ‘rumble in the jungle’ gehoord. Steven Van Gucht wint met 87 seconden bonus.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geert Meyfroidt: 481 sec.

2. Steven van Gucht: 288 sec.

3. Anne-Laure Vandeputte: 263 sec.

Spelen de finaleweken

1. Merol: 9 deelnames - 2 overwinningen

2. Gloria Monserez: 7 deelnames - 3 overwinningen

3. Lisbeth Imbo: 7 deelnames - 3 overwinningen

4. Anthony Nti: 6 deelnames - 0 overwinningen

5. Arjen Lubach: 5 deelnames - 3 overwinningen

6. Steven Van Gucht: 4 deelnames - 2 overwinningen

7. Geert Meyfroidt: 4 deelnames - 1 overwinning

Stapt opnieuw in

De Nederlandse Slimste Mens-winnaar Arjen Lubach

LEES OOK:

Volledig scherm © Play4