‘De Pfaffs’ zijn terug op tv, ook al willen ze dat zelf niet

TV Deze kandidaten strijden woensdag in de finale van ‘Popquiz’

1 juni Morgenavond presenteert Matthijs van Nieuwkerk de ultieme finale van ‘Popquiz’. Welk duo beschikt over de meeste popkennis, kan het best ‘Wonderwall’, ‘Blurred Lines’, ‘Match Up’ en ‘Super Medley’ raden en wint uiteindelijk de finale van ‘Popquiz’? De inzet is groot want de winnaar krijgt tickets met de beste plaatsen voor alle concerten en festivals in het hele land, een jaar lang, uitverkocht of niet.