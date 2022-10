De overwinning op 1 seconde missen, terwijl je tegenstander 220 seconden inhaalt: het lot van de verliezer in ‘De allerslimste mens’

TVHet is over en uit voor Riadh Bahri. Hij miste de overwinning op welgeteld één luttele seconde. Omdat Danira Bouhkriss snel, alert en met hoog Cannaerts-gehalte 40 seconden wegkaapte in de filmpjesronde. In de finale keek Merol tegen een achterstand van maar liefst 220 seconden. En toch knokte ze zich over die kaap. Riadh wist maar drie goede antwoorden te verzinnen. En wist niks te zeggen over de Paloma Cocktail. Bye Bye Bahri.

De olijkste, vrolijkste, kleurrijkste journalist van ‘Het Journaal’ is uit ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Enkel met veel geluk is er straks wel nog een plaatsje voor hem in de finaleweken gegund. Nu kwam hij één seconde te kort in de filmpjesronde om een vierde keer terug te komen. En was zijn finale een afknapper.

Plots bleek één seconde in deze quiz dus toch superbelangrijk. En is het dus zaak om als kandidaat van bij aanvang alert en gefocust te spelen. Overal zoveel mogelijk seconden meepikken, zelf zo weinig mogelijk tijd verliezen. Enfin, zowat de Bart Cannaerts-techniek. Eigenlijk deed Riadh Bahri dat erg goed bij zijn derde deelname. Snelle en goede ‘Open Deur’, snelle en goede ‘Puzzel’, maar iets te nonchalant in de fotoronde. Zeven in plaats van zes Franse iconen had hem de overwinning opgeleverd. Er graag bij zeggen dat Danira in de filmpjesronde een schijnbaar gemakkelijk filmpje kreeg over het conflict tussen China en Taiwan. Maar dat de antwoorden wel héél moeilijk waren. Dat gebeurt na zes succesvolle deelnames...

Voor Danira kan haar deelname aan de ‘Allerslimste Mens’ niet meer stuk. Met het uitvallen van Riadh Bahri is ze nu al definitief zeker van de tweede plaats in de eindrangschikking. Ze mag één dag voor de grote finale terug instappen.

Nieuwkomer Merol kwam traag op gang en zat eigenlijk nooit echt in de wedstrijd. Een eindscore van 145 seconden is ondermaats. Zeker voor een straffe kandidaat als Merol. In de finale speelde ze dan weer wel zeer goed en keihard. Ze speelde Riadh gewoon weg met 17 goede antwoorden tegen 3, in 6 vragen. Opletten toch maar voor die Nederlandse.

Met het duo Geubels-Jeroom zaten twee grappige kanonnen op de jurystoelen. En dat liet zich meteen voelen. Een spervuur van goeie oneliners, gevatte reacties en gortdroge opmerkingen, getekend Jeroom. Meer van deze jongens, graag.

Nog een opmerkelijk detail: Domino’s Pizza wordt even onder de mat geschoffeld door Erik en de anderen. “Ik begrijp wel dat ze in Italië moesten sluiten. Het is verschrikkelijk.” En Merol: “Veel te dik.” Waarop Geubels: “Vettaarten noem ik het. Echt.”

De leukste quotes

Merol (of ze Allerslimste Mens kan worden): “Tuurlijk. Je moet erin geloven. Met mijn tweede plaats in ‘De Slimste Mens’ word ik hier nu bovendien overal herkend en aangesproken.” Waarop Geubels: “Dat zijn mensen van Unicef.”

Jeroom (nadat Riadh reclame maakt voor zijn boek ‘Uit de kast, In de kast’): “Dat is iets wat Anne Frank ook had kunnen gebruiken.” (waarop enige schrikreacties vanuit de studio)

Geubels (over de prestatie van Jeroom in de Allerslimste Mens): “Ik was aan het kijken, ik knipperde met de ogen en hij was weg.”

Jeroom (over Ella Leyers, die hem naar huis speelde): “Ella Leyers dus. Maar geluk in het spel is ongeluk in de liefde. En dat klopt. Want ze is nu samen met Rik Verheye.”

Geubels (over de sfeer tijdens de opnames van de Slimste Mens in Nederland, waar hij meteen naar huis werd gespeeld): “Ik denk dat er op de begrafenis van mijn bomma een toffere sfeer was.”

Jeroom (over zijn relatie met Elodie): “Alles is nog koek en ei. Ander eten krijgt ze niet.”

Jeroom (of er voordelen zijn aan grijs haar): “Niet kaal zijn.” Waarop Geubels eens diep zucht.

Geubels (heel alert nadat Riadh zegt dat hij met een muggenbeet naar de spoed moest): “Zijn ze u dan met de MUG komen halen?!” Waarop Riadh: “Ik dacht dat het apenpokken was.”

Hilarische momenten

Jeroom een Philippe Geubels reageren op de uitspraak van Erik Van Looy dat passanten zeggen dat hij op Tom Cruise lijkt (zeker na zijn oogoperatie). Geubels: “Wie heeft dat gezegd? Een man met een witte stok en een hond?” En Jeroom: “En wat is uw Mission Impossible? Uit bad geraken?”

Kantelmomenten

Nieuwkomer Merol pakt meteen 30 seconden. Het zal later duidelijk een valse goeie start blijken.

Riadh Bahri is snel en goed in ‘Open Deur’ en ‘Puzzel’. Merol zakt helemaal weg.

In de fotogalerij weet Merol veel, maar ze verliest ook veel tijd bij het zingen van de liedjes. Danira heeft een simpele en snelle fotovraag, net zoals Riadh.

In de filmpjesronde zorgt Danira voor het verschil. Ze pikt 90 seconden in van Merol en Riadh. Dat zorgt voor de doorslag. Ze wint met welgeteld 1 seconde.

In de finale moet Riadh altijd winnen. Dat doet hij niet. Hij struikelt over de ingrediënten van een Mexicaanse ‘Paloma Cocktail’.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Danita Bouhkriss 365 sec.

2. Riadh Bahri 364 sec.

3. Merol 145 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 7 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

9. Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

10. Olga Leyers: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

11. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

12. Merol: 1 deelname, 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Xavier Taveirne (41)

Deelname en winnaar 2017

6 deelnames, 5 overwinningen

Bekend van radio én tv

