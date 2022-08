De oudjes vinden de liefde in ‘B&B zoekt liefde’: Ook Isabel en Ivor zijn nu nog samen

TV ‘Slaven­drijf­ster’ Isabel uit ‘B&B zoekt lief’: “Een man die niet graag werkt? Daar heb ik niets aan”

Een Duracell-konijn, of in minder fraaie bewoordingen: een slavendrijfster. Het gedrag van de 58-jarige Isabel Van Ootegem in het VTM2-programma ‘B&B zoekt lief’ gaat over de tongen op sociale media. “Het is best confronterend om mezelf zo op tv te zien, maar het klopt: ik kan straf uit de hoek komen”, lacht Isabel. De Oost-Vlaamse vertelt in dit interview over haar leven op het Franse kasteeldomein, de indruk die de mannen op haar maken en haar vorige huwelijk dat op de klippen liep. “Jarenlang heb ik gewerkt om de droom van m’n ex-man waar te maken.”

21 juli