De Oscar countdown: dit zijn onze genomineerden voor beste tv-avond

TVDe genomineerden van de 95ste editie van de Academy Awards zijn bekend en daarmee knalt de Oscar-race officieel z’n laatste etappe in. De leden van de Academy hebben nog een maand de tijd om hun stem uit te brengen en u hebt tot dan om u naar de dichtstbijzijnde cinema te begeven en kennis te maken met de grootste kanshebbers. Maar u kunt uw favorieten ook gewoon vanop de bank toejuichen. ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en ‘Causeway’ kunt u eenvoudigweg via uw streamingabonnement in huis halen en door films als ‘Girl’ en ‘In Bruges’ te (her)ontdekken, kunt u uw favo genomineerden ook zo een hart onder de riem steken. Tromgeroffel! Want dit zijn onze genomineerden voor beste tv-avond.

‘Knives Out’ (Netflix)

Volledig scherm © Photo News

Met maar liefst elf nominaties is ‘Everything Everywhere All at Once’ de grootste kanshebber van deze editie van de Oscars. En dat zorgt voor een primeur in de carrière van actrice Jamie Lee Curtis, die dankzij haar ondersteunende rol in deze wilde, multiversum-hoppende actiekomedie voor het eerst een Oscarnominatie wist op te strijken.

Een eer die Curtis dus niet te beurt viel toen de whodunit ‘Knives Out’ in 2020 meedong en daarbij een eenzame nominatie voor ‘Beste Originele Scenario’ buit maakte. Het vervolg ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ werd dit jaar eveneens met één nominatie beloond, meer bepaald voor ‘Beste Bewerkte Scenario’. U kunt beide films van Rian Johnson achter elkaar bekijken op Netflix en Jamie Lee Curtis heel sterk in uw gedachten houden opdat dit Hollywood-icoon eindelijk die welverdiende Oscar mag oogsten.

KIJK. De trailer van ‘Knives Out’ met actrice Jamie Lee Curtis

‘Girl’ (Streamz)

Volledig scherm © RV

Als het op de Oscars even vlot verloopt als op de Ensors, dan zal de Vlaamse Lukas Dhont eindelijk mogen speechen voor een zaal vol Hollywoodsterren. Z’n film ‘Close’ werd samen met vier andere kanshebbers genomineerd voor ‘Beste Internationale Speelfilm’, een eer die z’n vorige prent en tevens debuutfilm ‘Girl’ niet te beurt viel. Dat deze aangrijpende film over een trans meisje dat ernaar streeft om een professionele ballerina te worden niet op de shortlist belandde, was volgens de Amerikaanse website Deadline een van de grootste verrassingen (lees: vergissingen) van de Academy. De film gebaseerd op het leven van Nora Monsecour won elders wel tal van internationale prijzen, waaronder de ‘Caméra d’Or’ op het filmfestival van Cannes.

KIJK. De trailer van Lukas Dhont zijn debuutfilm ‘Girl’

‘In Bruges’ (Streamz)

Volledig scherm © kos

Het was een fecking goed filmjaar voor Colin Farrell, die na z’n passage in ‘The Batman’ nu genomineerd is voor ‘Beste Acteur’ voor z’n rol in de tragikomedie ‘The Banshees of Inisherin’. De film die in totaal negen nominaties op zak stak, waaronder die van ‘Beste Film’- ontvouwt zich tegen de achtergrond van de Ierse burgeroorlog en vertelt het verhaal van twee beste vrienden die plots in een vurige vete terechtkomen. Het centrale duo wordt vertolkt door twee van Ierlands grootste acteurs, Colin Farrell en Brendan Gleeson, die op zijn beurt genomineerd is voor ‘Beste Mannelijke Bijrol’. Dat hun vriendschap zo realistisch onder hoogspanning komt te staan, zorgt voor heel wat hartzeer bij het publiek. Zeker aangezien de twee eerder al kijkersharten veroverden in die andere tragikomische buddy film ‘In Bruges’.

KIJK. De trailer van ‘In Bruges', met Colin Farrell en Brandan Gleeson

‘Black Panther: Wakanda Forever’ (Disney+)

Volledig scherm © Photo News

Dit blockbustervervolg op het Oscarwinnende ‘Black Panther’ uit 2018 kon dit jaar dan geen nominatie lospeuteren in de categorie ‘Beste Film’, het wist toch maar mooi vijf andere nominaties in de wacht te slepen. Met de nominatie voor ‘Beste Vrouwelijke Bijrol’ als de belangrijkste. Actrice Angela Bassett schrijft namelijk superheldengeschiedenis door als eerste vrouw, eerste persoon van kleur en eerste Marvel-acteur genomineerd te worden voor een prestatie in een stripverfilming. In ‘Wakanda Forever’ steelt Bassett de show als de krachtige Koningin Ramonda die vecht om de natie te beschermen na de dood van koning T’Challa. Het is inmiddels al haar tweede Oscarnominatie. De eerste kwam 29 jaar geleden voor ‘Beste Actrice’ in ‘What’s Love Got to Do With It’, de film over het leven van Tina Turner.

KIJK. Een voorsmaakje van ‘Black Panther: Wakanda Forever’

‘Causeway’ (Apple TV+)

Volledig scherm © Apple TV+

Nog zo een kanshebber die u gewoon vanop de bank soldaat kunt maken is ‘Causeway’. Vorig jaar was Apple TV+ met ‘CODA’ nog de grote heerser op de Oscars en nu moet een ander veelgeprezen drama die eer voor de streamingzender hooghouden. De film kon echter maar één nominatie loskrijgen en tegen alle verwachtingen in ging die niet naar hoofdrolspeelster Jennifer Lawrence. Zij is nochtans een Oscar-chouchou, die doorbrak als één van de jongste genomineerden ooit voor haar vertolking in ‘Winter’s Bone’ en in 2013 van de trappen donderde toen ze als op een na jongste actrice de Oscar voor ‘Beste Actrice’ voor ‘Silver Linings Playbook’ ging ophalen. In ‘Causeway’ speelt Lawrence een uit Afghanistan teruggekeerde veteraan die kampt met een hersenletsel, maar is het haar tegenspeler Brian Tyree Henry die kans maakt op een trofee. Meer bepaald die van ‘Beste Mannelijke Bijrol’.

KIJK. Jennifer Lawrence als soldaat in de trailer van ‘Causeway’

