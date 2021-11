De opvallende fetisj van Bockie de Repper en de zege van de nieuwkomers: dit was ‘De Slimste Mens’

TVTweede of derde worden. Het maakt de piepjonge, sympathieke en grappige regisseur Anthony Nti geen bal uit. In de finale wint hij toch. Hij laat zich computergewijs op het juiste ogenblik zakken onder de score van de tegenstrever en speelt dan telkens netjes en feilloos uit. Anthony heeft het al drie keer op rij perfect uitgevoerd. En zo Dena Vadhani, Jeroen Perceval en Esther Nwanu naar huis gestuurd. Zelf krijgt hij, tot zijn eigen verbazing, zicht op de finaleweken. Nieuwkomer Flo Windey won. Uiteraard.

Wat is dat toch met de nieuwkomers dit seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’? Ze komen, winnen bij hun eerste deelname en gaan dan kansloos ten onder bij hun tweede beurt. Het overkwam nu MNM-stem Esther Nwanu, het was eerder ook al het geval voor o.a. Doriane Aussems, Joachim Coens en Marcelo Ballardin.

‘De Slimste Mens’ heeft voor het lopende seizoen de kaart van de jeugd getrokken. En dat heeft zo zijn gevolgen. Slechts een paar ferme uitschieters tussen de kandidaten, met het vrouwelijk geweld van Gloria Monserez (7 deelnames) en de powerplay van het Hollandse duo Merol en Arjan Lubach (respectievelijk 9 en 5 deelnames). Het verschil met vorig jaar is opmerkelijk. Toen overpowerde Ella Leyers vriend en vijand met liefst 18 deelnames, gevolgd door Liesbeth Van Impe en Conner Rousseau, elk met zeven deelnames. Al dient gezegd dat Cathérine Van Eylen met slechts vijf deelnames uiteindelijk wel de échte Slimste Mens Ter Wereld werd. Maar, het jonge grut dat wil meespelen is dit seizoen blijkbaar al meer dan tevreden dat de eerste beurt succesvol wordt gerond. Acht kandidaten verloren hun tweede aflevering. Zeven deelnemers gingen er meteen bij de eerste aflevering uit.

Drie twintigers (Anthony is 29, Esther 23 en Flo 26) bevolkten aflevering 26. Op een diefje won nieuwkomer Flo Windey. In de finale moest Anthony zich opnieuw enkel maar strategisch laten zakken - je zag hem nadenken wanneer hij dat precies moest doen - om medekandidaat Esther huiswaarts te spelen. Het zoveelste slachtoffer van mister Nti, de voorbije week toch de revelatie van het tv-spelletje. Maar toegegeven, gelukkig was er jurylid Bockie de Repper om het toch wat belabberde niveau van de quiz op grappige wijze op te krikken. Het is nu enkel en alleen uitkijken naar een écht nieuw quizkanon.

De leukste quotes

Bockie de Repper (over hypochondrie): “Ik ben de eerste persoon in de wereld die naar spoed heeft gebeld omdat hij een rauwe aardappel had gegeten. Dat is blijkbaar giftig... Waarom ik dat gedaan heb? We komen van Aalst en zelfs daar waren wij art’”

Van Looy (over vreemdgaan): “Bockie, ben jij braaf of Steenbockie de Repper?”

Hilarische momenten

Bockie de Repper is hilarisch, maar ook to the point nadat Flo Windey nog even moet nadenken welk diploma ze ook alweer behaald heeft. “Ik heb grafische vormgeving gedaan. Dat is super handig dat diploma. Want ik heb daar super veel geleerd toen ik nadien drie jaar moest gaan kuisen. Dan leer je de echte wereld kennen”, maakt Bockie duidelijk.

Bockie krijgt applaus voor zijn bekentenis dat hij voor het eerst heeft gemasturbeerd op Carmen Waterslaeghers. “Da’s de eerste keer dat het publiek applaudisseert omdat ik gemasturbeerd heb. Dat is absurd”, klinkt het.

De makers van ‘Open deur’ zorgen voor een hilarisch moment door Ann Tuts drie keer op te voeren en haar drie keer een zelfde intro te laten maken met verwijzing naar de herhalingen van ‘FC De kampioenen’. Goed gevonden.

Bockie legt de vinger op de wonde als Flo vertelt dat ze een kers als tattoo wilde. Waarop hij zegt dat dat geen jongerentaal is maar gewoon een vrucht.

Kantelmomenten

Esther opent ‘3-6-9' prima, terwijl Anthony nog in ruststand staat.

De drie kandidaten brengen niet veel terecht van hun ‘Open deur’, maar Flo en Esther puzzelen wel snel en goed. Anthony verliest hier heel wat tijd.

In de fotoronde is Anthony dan weer de winnaar. Hier is Esther de verliezer.

Esther krijgt een moeilijk filmfragment (Vlaamse deelneemster die 28ste wordt op de Spelen in Japan), maar ook Anthony klungelt maar wat aan. Flo profiteert hiervan en kan rustig winnen.

In de finale is Anthony overheerser. Hij speelt goed en strategisch sterk. En wint.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Flo Windey 377 sec.

2. Esther Nwanu 339 sec.

3. Anthony Nti 305 sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Anthony Nti 3 deelnames 3 finales gewonnen

9. Flo Windey 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Lisbeth Imbo, 45 jaar, uit Gent. Vroeger droomde ze wel eens van een leven als actrice of bedreven strafpleiter. Vandaag legt ze met evenveel overgave het vuur aan de schenen van politici in De Zevende Dag (VRT) en ze kijkt naar de Wetstraat als naar een aflevering van Mooi & Meedogenloos. Romantische radio- en televisiepresentatrice en journaliste.

