De nooit eerder vertoonde K3-pré-auditie van Nora Gharib: “Ik had hier evengoed niet kunnen zijn”

Toen, als kandidaat-opvolgster, was Nora minder van zeg. “Ik was toen super nerveus. Dat was echt doodgaan. Ik twijfelde die dag zelfs of ik wel moest gaan. Ik had hier evengoed dus niet kunnen zijn”, vertelt Nora. Uiteindelijk viel Nora net naast de K3-prijs, maar was ze in Vlaanderen wel gelanceerd. Inmiddels is ze wereldberoemd bij ons als ‘Suikerspin’, is ze de rechterhand van Bart Peeters, onderneemster en nog zoveel meer.

Dat Nora het op een of andere manier wel zou maken stond min of meer in de sterren geschreven. Al verliep haar schooltijd niet even vlot en gemakkelijk. In de lagere school ging het er nog allemaal erg vrolijk aan toe, in het het middelbaar liep alles plots veel stroever. Vijf richtingen in acht jaar tijd: het zonnekind was even de weg kwijt. Mama Fatima was al die tijd de rots in de branding. “Na verloop van tijd is uitgekomen dat Nora gepest werd door een leerling”, vertelt zij. “Zij kwam op de speelplaats met haar vriendinnen rond mij staan en die moesten mij één voor één uitschelden”, vult Nora aan. “Ik heb daar lang niets over gezegd thuis. Dat meisje is van school gestuurd en daarna ben ik het zelf beginnen doen, uit een soort van verdedigingsmodus. Ik wilde laten zien dat ik wel degelijk de baas was en niet met mij liet sollen. Vreselijk dat iemand anders dat toen van mij heeft gemaakt. Ik heb nooit iemand uitgescholden, maar wel uitgesloten. Maar ik bén gepest geweest en heb het ook zelf meegemaakt. Een pester is vaak iemand die zelf met iets zit.”