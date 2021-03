‘De Mol’ start op zondag 21 maart: “Niemand is zeker van zijn plek”

“De wil om de mol te ontmaskeren is dit jaar groter dan ooit”, vertelt presentator Gilles De Coster in het eerste promofilmpje. “Meer dan 30.000 mensen schreven zich in, maar haalden de selectie niet. Een kleine groep kreeg wel groen licht. Tien kandidaten beginnen aan het avontuur van hun leven. Maar of het deze tien zijn, dat is nog de vraag. Dit jaar is niemand zeker van zijn plek.” Mysterieuze woorden, zoveel is zeker. En het filmpje - waarin ook de oranje schermen opnieuw een rol spelen en extra kandidaten klaar lijken te staan om de plek van de tien onbekende Vlamingen in te nemen - gooit enkel nog meer olie op het vuur. Molloten kunnen zich alvast in de handen wrijven.