‘De Mol’-psychologe Sarah Van Pelt: “We proberen zo goed mogelijk te screenen, maar we zijn geen waarzeggers”

TV‘Verrader’ Loïc Van Impe die het ‘valse spel’ van medeverrader Jamie-Lee Six niet aankan en de boel laat ontploffen in het VTM-spelprogramma ‘De Verraders’. En nu Mol Philippe Minguet, die halfweg zijn sabotagedaden in het PLAY4-programma ‘De Mol’ niet langer aankan en uit het spel stapt. Worden nu ook kandidaten ‘doetjes’ en ‘watjes’ of is er wat mis met de screening van kandidaten? TV-psycholoog Sarah Van Pelt legt uit. “We waren, gezien de corona-maatregelen, er fysiek niet bij tijdens de opnames.”

“Ik ben op mijn fysieke en mentale grenzen gebotst. De Mol is en blijft uiteindelijk maar een spel waar ik mijn gezondheid niet voor op het spel wilde zetten.” Dat is de simpele, duidelijke uitleg die de net 35 jaar geworden kinesist en De Mol 2022 Philippe Minguet zondagavond meegaf toen duidelijk werd dat hij als Mol halfweg het parcours uit het gelijknamige programma stapte.

(Bekijk ook: Ex-Mol Elisabeth over de beslissing van Philippe)

De prangende vraag die nu blijft is of de programmamakers een foute Mol hebben uitgekozen en of er voor en tijdens het spel fouten zijn gemaakt. Hadden de programmamakers niet kunnen voorzien dat Philippe Minguet onder door zou gaan aan wat hij achteraf perfectionisme noemde? Sarah Van Pelt, tv-psycholoog bij Psychoproductions en o.a. kandidaten voor het jubileumseizoen van ‘De Mol’ screent en begeleidt maakte in het Radio1-magazine ‘De Ochtend’ duidelijk dat dat niet het geval is. “Een programma als De Mol is heel bijzonder, met erg hoge stress en spanning, waar elke kandidaat zich vroeg of laat wel eens tegenkomt. We zijn uiteraard geen waarzeggers, maar trachten fijne, goeie kandidaten te selecteren en hen goed te ondersteunen”, aldus Van Pelt. “Tijdens het spel zelf begeleiden we de kandidaten minimaal. We staan stand by om, als het nodig is, hen bij te staan. We waren, gezien de corona-maatregelen, er fysiek niet bij tijdens de opnames.”

Dat uitgerekend kinesitherapeut en ervaringsdeskundige Philippe voor zichzelf de lat te hoog zou leggen, kan verbazend zijn, maar is het niet. “Hij wil als mens graag verbinden met mensen om de stress de baas te kunnen, maar hij zat als mol in een zeer eenzame positie. Dat stapelde zich, samen met een acuut slaaptekort, op tot het hem uiteindelijk teveel werd. Onderschat dat slaaptekort niet”, zegt Van Pelt. “Daardoor kom je in een tunnelvisie van uitputting en emotionaliteit terecht en kan je niet meer relativeren. Alles komt harder en harder binnen door die uitputting’. Precies wat presentator Gilles De Coster en de opnameploeg beleefden met Philippe. “We hebben voortdurend proberen duidelijk te maken dat hij écht goed bezig was als Mol. Dat was ook effectief zo. Alleen, zo kwam dat niet binnen bij Philippe”, aldus De Coster. “Je mag ook niet vergeten dat een Mol natuurlijk elk seizoen probeert om een goeie, zo niet, de beste, Mol te zijn. Dat vergroot de druk nog eens”, voegt Van Pelt toe. “Uiteraard is het maar een televisiespelletje, maar als je je hoofd in de soep steekt kan je die soep niet meer proeven. Je wordt als het ware in het spel opgezogen. De focus is zo gigantisch groot dat het even geen spel meer is. Ook geld en prestige spelen hun rol, geeft Van Pelt graag toe. “Je wil een zo goed mogelijke Mol zijn. De drive is groot. Dat geeft nog eens extra druk. Denk maar eens na hoe dat moet voelen bij een kandidaat.”

En de nazorg?

“Op televisie komen heeft heel veel effect”, maakt van Pelt duidelijk. “Iedereen heeft plots wel een mening over je. Dat is heftig. Je kan enkel en alleen maar kandidaten ondersteunen en alles relativeren. Maar nazorg is belangrijk. Soms zie je jezelf op tv in een heel bijzondere situatie. Dat is terug bij jezelf aankloppen. Maar ook hier is de aandacht van tv-makers de voorbije tijd enkel en alleen groter en duidelijker geworden.”

LEES OOK