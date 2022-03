‘De mol’ pakt uit met verrassing: twee kandidaten moeten samen het spel verlaten

TVNa nauwelijks 2,5 uur kijkplezier is het deelnemersveld in ‘De mol’ al gereduceerd tot acht. In een speelse tweede aflevering - waarbij de eliminatieproef voor het eerst in koppeltjes werd gespeeld - gingen de sympathieke jonkie Toon en de al even sympathieke ‘lucky loser’ Jens samen ten onder. Voor wie er nog aan twijfelde: naast de échte Mol speelt een deel van de kandidaten dit seizoen lustig mee om de boel te verknoeien.

Neen, we gaan geen enkele poging ondernemen om in een paar zinnen trachten uit te leggen hoe de twee proeven van deze tweede aflevering in elkaar zaten. Da’s namelijk onbegonnen werk. Laat ons het daarom kort houden: proef 1 had wat te maken met drie culinaire gerechtjes die moesten gemaakt worden en waarmee 3.000 euro kon verdiend worden. Proef 2 was een schat van 4.000 euro die moest opgegraven worden. Bij beide proeven werd welgeteld nul euro verdiend. Gelukkig was er mevrouw Mieke Mievis, seksuologe en ‘dating consulente’, die werd opgevoerd om de tien kandidaten tot ‘perfecte koppeltjes’ te herleiden. Enige eensgezindheid bij die selectie van duo’s leverde hier dan toch nog 2.000 euro op. Zo zit er nu ‘al’ 6.000 euro in de groepspot. Maar veel straffer, er is ook al ruim 20.000 euro in rook opgegaan. Zonder dat de Mol daar klaarblijkelijk heel veel moeite heeft voor moeten doen. Of in elk geval z'n sabotage erg onder de radar heeft kunnen houden.

Leuk kijkvoer

Omwille van het groot aantal kandidaten bij aanvang van ‘De mol’, bleken de twee grote opdrachten heel erg leuke kijkspektakels die weinig duidelijk maakten wie of waar molde. Omdat zowat iedereen wel wat verdachte handelingen deed. In de grote kookopdracht werden de dames Manu en Nele al vlug buitenspel gezet, zorgde Philippe al dan niet door onhandigheid dat 1.000 euro door de neus werd geboord en knoeide de rest er ook gewoon flink op los. Bert liet zich bijvoorbeeld opzichtig uitschakelen. En Toon bewees dat niet alle scoutsleden op kamp leren koken.

Volledig scherm Nele en Manu. © Play4

Ook de ‘piratenproef’ was een maat voor niets. Er werd alom geknoeid. Gebrevetteerd duikster Uma mocht haar ding niet doen en werd overruled door boomverzorger Bert, die er in het water niks van bakte. Manu, strategisch geplaatst aan de piratenvlag, liet Toon aanmodderen en wist zelfs niet dat ‘Leao’ leeuw betekent. Ze verloor ook haar schermgevecht. Het trio Sven-Philippe-Uma speelde hun onderdeel vlekkeloos, wat niet kon gezegd worden van het trio Yens-Anke-Nele. Of Sven even later gewoon van de stress zomaar van de balk viel, zullen we pas veel later weten. Hoe dan ook, duidelijk is dat veel kandidaten liever verdacht worden dan geld verdienen.

Koppeltjes

Leukste verrassing in de tweede aflevering was de romantische tête-à-tête, gevolgd door de melding dat één van de vijf koppels, na een gezamenlijke eliminatieproef, het spel zou moeten verlaten. Opvallend: het koppel Bert & Uma hield hun tête-à-tête vol tot de volgende ochtend en de twee werden samen gewekt.

De Mol-makers wilden voor de eigenlijke eliminatie ons doen geloven dat de meeste gelegenheidskoppeltjes behoorlijk samenwerkten tijdens de eliminatieproef. Anke & Philippe wilden tunnelvisie vermijden. Bert & Uma focusten op één naam en kozen voor ‘Russische roulette’, Jens & Toon en Nele & Sven wilden spreiden, Manu & Yens gingen elk hun eigen gang. “Go hard or go home”, maakte Manu duidelijk. Wat later bleek dat het over en uit was voor Toon en Jens.

Volledig scherm De kandidaten werden ingedeeld in vijf koppeltjes. © Play4

Niks toeval

En zo kwam al na één volle aflevering alweer een einde aan het Mol-avontuur van schrijnwerker Jens Zutterman (31), uit Ieper. Vorig jaar de meest ongelukkige kandidaat aller tijden wegens al uit het spel nog voor het begon. Maar dan wel slinks opgevist door de Mol-makers, die in Jens een erg gemakkelijke, soms wat naïeve, maar doodeerlijke en fijne kandidaat vonden. “De vrijstelling die Uma bij de lavaproef vorige week binnenhaalde, heeft effectief een jaar lang in Jens’ koekoeksklok gezeten, weliswaar iets dieper en beter verborgen dan toen de klok in het hokje op het lavaveld hing”, zo lichtte presentator Gilles De Coster het schier onwaarschijnlijke parcours van die vrijstelling en die klok toe. “Om Jens tot in Lanzarote te krijgen, hebben we niets aan het toeval overgelaten. Shana, zijn vriendin, wist ervan en had Jens’ agenda buiten zijn medeweten leeggemaakt. Jens zélf werd gevraagd om, op zijn zogezegde trip naar de Moezel, zijn koekoeksklok mee te nemen “voor promotionele doeleinden”. En het Parship-interview gebeurde bij Jens onder het mom van een “nieuw spelprogramma” waarvoor hij als testpersoon werd ingeschakeld. Dat alles om hem nietsvermoedend in de eerste aflevering van ‘De mol’ te smokkelen. Alles bij elkaar een heel uitgebreid scenario, dat we in detail uit de doeken zullen doen in de laatste aflevering.”

Beste spelers

1. Anke, de 32-jarige rechercheur

2. Philippe, de 34-jarige kinesist

3. Yens, de 27-jarige accountmanager

Hoogste Mol-gehalte

1. Emanuelle, de 35-jarige receptioniste

2. Bert, de 45-jarige boomverzorger

3. Sven, de 30-jarige copywriter

Gesneuveld

Toon Tijsmans, de 19-jarige student en scout uit Vorselaar. Hij kreeg samen met Jens Zutterman (31), de schrijnwerker uit Ieper, de rode duim. Het duo moest dus, net zoals het duo Kevin en Dami vorig jaar, samen ‘De mol’ verlaten.

Vorige week verdween Gretel Van der Straeten, de 51-jarige opticien, uit Damme, als eerste uit het tv-spel.

In de pot

Voor de groep: 6.000 euro

Verloren: 20.600 euro

Totaal: 26.600 euro

