‘De mol’ krijgt spannende apotheose: “Eén van de strafste mollen in de geschiedenis van het programma”

tvDe genadeloze, negen weken durende zoektocht naar de ware identiteit van ‘De mol’ is met een ferme verrassing geëindigd. Wie was uiteindelijk de saboteur van de groep? Twee op de drie kijkers zaten ernaast, want in de polls met verdachten verdeelden Lancelot, Comfort en Toos mooi de procenten. In het programma zaten de twee laatste deelnemers de mol wel flink op de hielen. De verliezer miste uiteindelijk maar een paar details en greep zo naast de groepspot van 27.320 euro. Onze man analyseert nog een laatste keer waarop u moest letten tijdens de ontmaskering van ‘De mol’.

We noemden Comfort Achuo de afgelopen weken steevast ‘het enigma’ van dit seizoen. Een raadsel, een gesloten boek. Tenminste, zo werd ze door de makers van het programma geprojecteerd. Een mysterie dat in de eerste drie afleveringen perfect in stand werd gehouden. Ze leek voor de makers amper of zelfs niet interessant, kwam nauwelijks aan bod en sprong amper in het oog. In de vierde aflevering veranderde dat plots toen Comfort na de eliminatieproef in de DeLorean-auto (bekend van de ‘Back to the Future’-films) belandde en eindigde met een rood scherm en dus eigenlijk uit de race lag. Maar bij een herkansing kon ze haar vel redden. Voor veel Mol-fans een uitgemaakte zaak om Comfort definitief als Mol te schrappen. Niet dus, zo maakte presentator Gilles De Coster net voor de finale nog duidelijk. “Een perfect toegestaan stukje molgedrag. Waarbij de mol bewust heel slecht de eliminatieproef invult, maar weet dat er een herkansing is”, aldus Gilles. “Als zij de mol is, dan is ze de allerergste die we ooit hebben kunnen volgen. Want met medeweten van de makers bereid tot alles”, schreven we toen.

Maar dus niet Lancelot De Deurwaarder, de ogenschijnlijk subtiel mollende vastgoedverkoper, maar wél gynaecologe Comfort Achuo is de saboteur van ‘De mol 2023’. Pineut van de finale is Toos Vandervelde.

Eens terug in het spel, kroop Comfort weer in haar enigmatische rol. Weinig opvallend, weinig bepalend. Tenminste, dat is wat de makers ons wilden laten geloven. Door continue opdrachten met verve te vervullen, is ze één van de strafste mollen in de geschiedenis van het programma. Al bleek na de finale dat Lancelot en Toos uitgerekend bij de ‘Back to the Future’-proef Comfort op hun radar kregen als hoofdverdachte. “We vonden dat het voor de mol ideaal was om in die auto te belanden. Al was het niet evident om zo een andere kandidaat uit te schakelen", menen Toos en Lancelot.

Stuntelaar van dienst

Uiteindelijk is het dus Lancelot De Deurwaarder die met vlag en wimpel de elfde jaargang van ‘De mol’ wint. Al na de eerste aflevering stond hij hoog op ons lijstje van spelers met het hoogste mol-gehalte. Net als Comfort overigens. Lancelot zou in de volgende weken alleen maar heen en weer springen tussen topplaats in de groep ‘beste spelers’ en topplaats in de groep ‘beste mol’. Dat had hij vooral te danken aan wat op ‘verfijnd mollen’ leek en dat ook zo in beeld werd gebracht. Wat met de tijdsaanduiding knoeien in de eerste aflevering. Bij de eitjesproef als enige zijn ‘rode ei’ laten ontvreemden, proeven eigenhandig afbreken, de tongbreker niet tot een goed einde brengen, knoeien in de klas, tijd verliezen bij de allerlaatste proef. Het bleek dus allemaal gestuntel, onbewust en ongewild. Het leek vaak nogal ongeloofwaardig, maar het was en is, zo zweert Lancelot bij hoog en bij laag, helemaal zoals hij is. “Er leeft wel een fel competitiebeestje in mij. Ik ga er altijd met beide voeten vooruit tegenaan. Maar dan ook vaak met scha en schande”, zo maakt winnaar Lancelot duidelijk.

Overigens zal een flink deel van de geldpot naar ‘goede doelen’ gaan, belooft Lancelot. “Comfort heeft nog voor de coronacrisis begon de vzw Madibamba opgericht om kleine medische ingrepen in Kameroen te sponsoren. Dat initiatief ga ik nu steunen. En ik wil voor de grote groep van ‘De mol’ een tuinfeest geven. Mama is al verwittigd”, lacht hij.

Gelukkige derde

En dan is er nog Toos Vandevelde, de ongelukkige derde van de finale. Nooit eerder zo’n schrandere schrijnwerker tegen het lijf gelopen. Hij spreekt vlekkeloos Engels tijdens zijn interventie in het lokale tv-nieuws en was, zoals wij altijd aangaven, altijd helemaal zichzelf.

Op het zinderende, spannende en verrassende slot na, kon deze finale-aflevering niet tippen aan het filmische niveau van alle vorige afleveringen. De passage bij de lokale nieuwsdienst was leuk, maar weinig spannend. Het spel in Bioshere 2 dan weer amper gelaagd of met venijnige haakjes. Eens te meer bleek het spel met de drie finalisten al beslecht voor aanvang van de finale. Het kan uiteraard niet dat de makers elk jaar opnieuw een mol als Lennart uit 2021 hebben, die door niemand is opgemerkt. Al hielden de makers tot aan het gaatje wel de typetjes in stand. Ook nu weer leek Lancelot te mollen, door onder andere veel tijd te verliezen in een roeibootje en de microfoon in beeld te laten zakken. Toos bleef perfect in zijn eigen tv-reeks ‘Toos in Mollenland’ spelen. En jawel, het enigma Comfort ‘Commy’ Achuo werd er alleen maar groter om. Om maar te zeggen dat in ‘De mol’ niks is wat het lijkt.

Voor de groep: 27.320 euro (3.000 euro op 4.000 bij de lokale tv en 4.000 euro op 5.000 bij de biosphere-opdracht) Verloren: 75.280 euro Totaal: 102.600 euro

