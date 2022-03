‘De Mol’-kandidaten pakken in voor een reis naar een onbekende bestemming

TV Speciaal voor ‘Oekraïne 12-12': zo klinkt de begingene­riek van ‘Thuis’ in het Oekraïens

Donderdagavond zal ‘Thuis’ even helemaal anders klinken. Naar aanleiding van ‘Oekraïne 12 -12' willen de makers van de fictiereeks duidelijk maken dat ook zij achter de actie staan. Lowie, Judith en Femke zullen in het Nederlands blijven praten, maar de begingeneriek zal voor één keer in het Oekraïens te horen zijn.

17 maart