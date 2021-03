‘De Mol’ hakt er stevig in: niet één, maar twee kandidaten moeten het spel verlaten

We schreven het eerder al, niets is wat het lijkt bij ‘De Mol’. Omdat zowel de mol als de tv-makers ons moedwillig op het verkeerde been zetten. In aflevering 1 zoemde de camera maar wat graag in op de rug van Sven terwijl die lachend vooral niet wilde zien dat er in de koekoeksklok een berichtje hing. In aflevering 2 werd duidelijk getoond hoe Philippe, Annelotte of Katrien op de toets duwde om zo mee de karoakeproef in de bestelwagen te saboteren. Is één van hen de mol? En wat te denken van de verspreking van docent Philip, later in de aflevering, als hij het over 5.000 euro heeft, terwijl op dat ogenblik 3.000 euro op het spel staat en pas later duidelijk wordt dat er wel degelijk 5.000 euro te verdienen valt? Een verspreking van de Mol? Of simpel een slip of the tongue van de 52-jarige Philip?