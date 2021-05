‘De Mol’: 25-jarige opvoeder Lennart Driesen bleek genadeloos voor alles en iedereen

TV Hond Isidoor uit ‘De Mol’ heeft zijn eigen Instagram-ac­count

12 mei Sinds vorig weekend weten we eindelijk wie de Mol is, maar dat betekende jammer genoeg ook dat we afscheid moesten nemen van de échte publieksfavoriet: hondje Isidoor. Of toch niet? Want Isidoor heeft zijn eigen Instagram-account, waar fans van het programma hem nog steeds kunnen volgen.