De Mol 2021 is of een getrainde atleet of een duikster en blijft de troep genadeloos bestelen

TVVijf weken ver en de toekomstige winnaar of winnares van ‘De Mol’ moet het voorlopig stellen met een magere geldpot van welgeteld 14.600 euro. Net geen 50.000 euro werd al verkwanseld, verspild, verloren. Mede dankzij het zeer lepe spel van ‘De Mol’. Van die Mol weten we nu ook dat hij of zij een waterrat is ofwel erg fors getraind. Niet iedereen houdt immers net geen drie minuten onder water zijn adem in. ‘De Mol’ wel! En dus wijzen we met plezier naar voetballer Lennart als grootste kanshebber. Tenzij Annelotte een -valse- waterrat is... Zij weigerde immers de waterproef te doen.

In de vijfde aflevering werd 2.000 euro verdiend. Net iets beter dan helemaal niks. Al stond 10.000 euro op het spel. Aan het einde van de jodelaflevering en de omwille van corona-toestanden zeer korte familiemomenten moest Limburgse flamencodanseres Samina Carremans het spel verlaten. Vorige week al viel voor haar het doek toen ze één seconde haar concentratie verloor en gewild opbiechtte dat haar Duitse stoofpot wel héél erg pikant was. En zo konden alle andere kandidaten haar schrappen als potentiële Mol.

In een wat bizarre overgangsaflevering, met een Japanse jodelaar op Duitse bodem, fysieke confrontaties met de Mol en een familiereünie die er eigenlijk geen was, sneuvelde dus weer een vrouw. De bonte bende is inmiddels gehalveerd. Wat overblijft zijn gedreven kandidaten en een schijnbaar heel erg goede Mol. Wij gooien graag onze kaarten op tafel: met wat we vandaag weten, geloven we dat recruiter Annelotte De Brandt (21), docent Philip De Cleen (52) en opvoeder-voetballer Lennart Driesen (25) op zondag 9 mei de finale gaan spelen. En dat Lennart of Annelotte de Mol is.

Vorige week schotelden de Molmakers ons het beste psychologische spel uit de Mol-geschiedenis voor. Dit keer kregen we het meest vreemde spel. Met de 74-jarige Japanse jodelaar op Duitse bodem Takeo Ischi, die vooral bewees heel erg slecht zijn gelegenheid-jodelding ‘Der Mauklwurf’ te lipsynchen. De zes Molspelers mochten een rol spelen in de videoclip maar hielden daar uiteindelijk alweer geen euro aan over. Sven verknoeide zijn onderdeel, maar het was toch vooral Lennart die er netjes voor zorgde dat het groepsdansje mislukte.

Dankzij Sven wisten we vorige week al dat er een familiemoment aankwam. Mogelijk wisten de kandidaten dus dat ze zich voor een ‘ongevaarlijk’ ritje even moesten verplaatsen. En dus stapte ze zonder problemen in een compleet geblindeerde bestelwagen. Zonder zetels. Zonder autogordels. Verboden door de wet uiteraard. Hoelang de rit duurde, en of er op een afgesloten weg werd gereden, was onduidelijk. Bij aankomst aan een grote stal bleken zes bubbels gevuld met telkens één familielid, of vriend of vriendin. Geen Molzoeker die één seconde wijzer werd uit wat er tijdens de ontmoetingen werd verteld. Wel één zekerheid: fysiek contact was verboden.

Dag dertien bracht de kandidaten mogelijk dan weer een eind dichter bij de ontmaskering van de Mol. In ‘rechtstreekse’ confrontaties werd duidelijk dat die goed kan puzzelen en bijzonder lang onder water kan vertoeven door zijn of haar adem in te houden. Bij het rondje waterlopen bleek de Mol dan weer niet de snelste. Verstandig om daar de zaak te saboteren uiteraard. Net zoals het onduidelijk is of Annelotte echt geen waterrat is, dan wel dat niet wilde laten zien...

In deze fase van ‘De Mol’ is het ook al zo goed als zeker dat minstens enkele kandidaten weten wie ‘De Mol’ is. Het komt er vanaf nu dan ook meer dan ooit op aan om onwaarschijnlijke details van die Mol te kennen, de juiste keuze te maken bij de spelonderdelen en snel de eliminatieronde te spelen.

Dit viel ons op bij de zes overgebleven kandidaten:

Annelotte De Brandt (21)

Volledig scherm De Mol © Play

De jongste van de overlevenden blijft haar aandeel in het spel opeisen. Houdt zich perfect aan haar taak als begeleidster van Isidoor (wanneer zal die op die knop moeten duwen?) en biechtte op dat ze in een vorig leven worsten moest draaien. Zus Marlies kon en mocht haar praktijk als huisarts in Dilbeek zelfs even verlaten om haar zus in Duitsland te bezoeken. Weigerde de ‘onderwaterproef’. Is ofwel écht bevreesd voor water, of wilde geen confrontatie met de Mol aangaan. Die kon immers bijna drie minuten onder water vertoeven.

Jasmien Foré (30)

Volledig scherm De Mol © Play

Speelde geen opvallende rol in deze aflevering. Zaagde netjes de boomstronk door, samen met Annelotte en draaide ook feilloos wat worsten. Stond samen met Samina aan het puzzelraam. Maakte later duidelijk dat daar geknoeid was. Wellicht niet door Samina. Mogelijk wel door Philip, die even moest overnemen. Kon haar adem onder water maar 26 seconden inhouden. Maar daar vallen weinig conclusies uit te trekken. Al liep ze even later wel erg vlot over de waterbakken.

Lennart Driesen (25)

Volledig scherm De Mol © Play

Een 25-jarige voetballer, middenvelder bij KFC Schoonbroek, die welgeteld maar 52 seconden zijn adem kan inhouden. Ofwel zijn het daar allemaal pottenstampers in Retie en omstreken, ofwel molde Lennart er een eindje op los. Wat zou passen in zijn profiel als vals trage, vals softe, vals stille en vals competitieve. Hielp ook lekker mee om de eerste proef te laten mislukken.

Philip De Cleen (52)

Volledig scherm De Mol © Play

Manifesteerde zich deze aflevering zeker niet als Mol. Speelde zijn rolletje als dansende jodelaar samen met Lennart voortreffelijk. Er valt over hem ook weinig negatiefs te zeggen over de puzzelproef. Mocht eerst peddelen, maar werd daar vervangen door Samina. Om wat later opnieuw te peddelen. Zonder dat we daar uitleg over kregen. Jasmien suggereerde voorzichtig dat er misschien toch wat gemanipuleerd was met puzzelstukjes. Door Philip?

Samina Carremans (42)

Volledig scherm De Mol © Play

Blunderde vorige week en werd voor haar laatste episode mooi geportretteerd. Gaat voluit in de jodelproef, is duidelijk geëmotioneerd bij het zien van haar man Jan, maar flatert in de puzzelproef door Sven voluit te laten knoeien op het water.

Sven Uyttersprot (41)

Volledig scherm De Mol © Play

Manoevreert zich in het jodelspel tot regisseur en slaagt dan niet om twee juiste noten uit de Alpenhoorn te duwen. Stuntelt ook bijzonder opvallend op het water, waar hij duidelijk geen favoriet van is. Gaat wel voor een topscore in ‘waterpistool minigolf’ en maakt zich zo op zijn minst minder verdacht. Blijft zich inzetten als gedreven speler. Al verzandt hij toch net dat tikkeltje te vaak in Aalsterse humor.

Gesneuveld

Jens Zutterman, de 30-jarige ‘parketteur’ uit Westvleteren (aflevering 1)

Dami Oguntubi, de 21-jarige studente psychologie uit Gent (aflev. 2)

Kevin Cuyckens, de 30-jarige jurist uit Gent (aflev. 2)

Noah Vlieghe, de 18-jarige student uit Kortrijk (aflev. 3)

Katrien Cuppens, de 39-jarige vaatchirurg, uit Nieuwrode (aflev. 4)

Samina Carremans, de 42-jarige flamenco-danseres, uit Houthalen-Helchteren (aflev. 5)

In de pot

Voor de groep: 14.600 euro

Verloren: 48.400 euro

Totaal: 63.000 euro

Beste spelers

1. Philip

2. Jasmien

3. Sven

Hoogste Mol-gehalte

1. Lennart

2. Annelotte

