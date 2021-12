De miljoenenvilla van de Verhulstjes, een buitengewone mol en tonnen online kritiek: dit waren de meest spraakmakende programma’s van 2021

TV2021 was een televisiejaar om u tegen te zeggen. Klassiekers als ‘Blind gekocht’ of ‘De mol’ en nieuwkomers waaronder ‘Het hoge Noorden’ en ‘De bachelorette’ zorgden voor heel wat opvallende gebeurtenissen op het scherm. Candice en Marijn vonden dan weer de liefde in ‘Blind getrouwd’, Grace Khuabi lanceerde haar zangcarrière dankzij ‘The voice' en de koppels van ‘Huis gemaakt' gingen de ultieme relatietest aan. Wij doken in ons archief en zochten de twaalf meest merkwaardige televisiemomenten voor u uit.

1. ‘Tien om te zien’-revival zorgt voor zenuwen, ontgoocheling en een ongewenste outing

Afgelopen zomer maakte de crème de la crème van de Vlaamse muziekwereld hun opwachting op het iconische podium in Middelkerke voor de eenmalige comeback van ‘Tien Om Te Zien’. Die reünie kwam er nadat het VTM-programma ‘Tien Om Te Zien: De Zomer van 19XX’ hoge toppen scheerde. In de throwback zagen we een compilatie van de grootste TOTZ-hits tussen 1990 en 2000, gelardeerd met ludieke quotes van de collega’s. Maar niet iedereen kon die commentaren even hard smaken, want achter de schermen zorgde die hernieuwde aandacht ook voor wrevel en rivaliteit onder de Vlaamse artiesten. Al zeker Luc Steeno, Bart Kaëll en Jimmy Samijn bleven met een onbehaaglijk gevoel achter.

Volledig scherm Aaron Blommaert, Anne De Baetzelier, Willy Sommers en Laura Tesoro in 'Tien om te zien' © VTM

2. ‘Big brother’: vooral voor de mensen achter de schermen een hoop stress

2021 was niet alleen het jaar van de comeback van ‘Tien om te zien', ook ‘Big brother’ was na veertien jaar terug op onze schermen te zien. De kijkers smulden van het leven van de bewoners, maar toch waren de kijkcijfers teleurstellend. Iets wat hoogstwaarschijnlijk te maken had met het feit dat er geen sprake meer was van de wazige nachtbeelden en bewegende dekbedjes. Maar toch hadden de makers dit seizoen meer aan hun hoofd dan een behendigheidsproef of stress over het boodschappenbudget. Achter de schermen was het keihard werken. Wij mochten naar Amsterdam voor een bezoek achter de schermen en stelden vast dat zelfs bij reality-tv niets is wat het lijkt.

Volledig scherm Jill won Big Brother 2021 © ANP

3. ‘Over de oceaan’ is geen plezierig zeilreisje

Dit jaar werd ook duidelijk dat zeilen van Lanzarote naar Guadeloupe een loodzware opdracht is. In ‘Over de oceaan’ zagen niet alleen de zes BV’s hun peren, maar ook de crewleden áchter de - in totaal 27 - camera’s. In tegenstelling tot wat vele kijkers denken, voer er geen extra boot mee. Hoewel je dus maar acht mensen in beeld zag, zaten er in totaal twaalf mensen aan boord. Wij zochten uit hoe het er echt aan toe ging achter de schermen op de zeilboot. “Constant misselijk, op van de stress en 3 uur slaap per nacht.”

Volledig scherm De deelnemers van 'Over de oceaan' © SBS

4. De online golf van kritiek over de deelnemers van ‘Het Hoge Noorden’

Annemie Struyf trok een jaar lang door Noorwegen, op bezoek bij landgenoten die in het Hoge Noorden een nieuw leven willen beginnen. Het gelijknamige programma bracht ontroerende verhalen met zich mee, maar kende ook een bittere nasmaak. Online werden sommige kandidaten bestookt met kwetsende commentaren. Marijke en Kris wilden hun verhaal bijvoorbeeld niet verder delen, en ook Kim en Jochem kregen het zwaar te verduren. Na afloop van het programma plozen wij voor u uit hoe het met alle deelnemers gaat. Hoe blikken zij terug op het avontuur? En hoe gaan ze om met de felle reacties?

Volledig scherm Annemie Struyf in 'Het hoge Noorden' © © VRT

5. ‘Huis gemaakt’: de ultieme relatietest

Maandenlang timmeren, boren, slopen, schilderen en decoreren om een vervallen krot om te bouwen tot een moderne gezinswoning. Het was ongetwijfeld een echte relatietest voor de koppels die de uitdaging aangingen in ‘Huis gemaakt’. Na maanden klussen volgde voor één koppel de ultieme beloning: een gratis huis. Samen met de finalisten bekeken wij hun financiën en de voor- en na-foto’s.

Volledig scherm De finalisten van 'Huis gemaakt'. © VTM

6. De steeds hoger liggende eisen in ‘Blind gekocht’

Dat programma’s over huizen werken, beseften ook de makers van ‘Blind gekocht’. Het derde seizoen viel op met onder meer een doorverkocht huis, uitzonderlijke verwachtingen en indrukwekkende totaalrenovaties. Ook de deelnemers veranderden in de loop der jaren van wanhopige waaghalzen in uitgekiende fortuinjagers. Wij spraken executive producer Bjorn Boerjan over het derde seizoen, de financiële aspecten en hun plannen voor de komende reeks. “Deelnemers die enkel uit zijn op geld halen de definitieve selectie nooit.”

Volledig scherm 'Blind gekocht' met Bart en Bea © SBS

7. De miljoenenvilla van ‘De Verhulstjes’

Dat Studio 100, het bedrijf van Gert Verhulst, welvarend is, bewees hij dit jaar door ‘De Verhulstjes’ naar een hoger niveau te tillen. De opnames gingen door in Villa Moulins des Graniers, de luxueuze villa in het mondaine Saint-Tropez. Die beschikt onder meer over een mastersuite met twee badkamers, met uitzicht over de Golf van Saint-Tropez. Plus nóg drie suites, elk met badkamer, een salon zo groot als een danszaal, eetkamer, keuken met koelruimte en bijkeuken, zwembad, fitnessruimte en een tuin van ruim 2.000 vierkante meter. De villa van Gert en co. is te huur voor 28.500 euro... per week. Wij kregen een exclusieve rondleiding.

Volledig scherm Viktor Verhulst, Marie Verhulst, Ellen Callebout en Gert Verhulst in 'De Verhulstjes' © SBS

8. Wie was de grootste saboteur in ‘De mol', Lennart of Philip?

Lennart was de verrassing van het jaar nadat hij zich bekendmaakte als mol. Niet alleen heel wat kijkers thuis, maar ook de kandidaten zelf dachten namelijk dat Philip de saboteur van de groep was. Nadat hij in de halve finale moest vertrekken, vielen de monden van Annelotte, Lennart en Sven letterlijk open. Wij spraken met de nestor van de groep over zijn mollengedrag.

Volledig scherm De kandidaten van 'De mol' © Play4

9. Vincent: van stoere praatjesmaker tot gebroken papa in ‘De bachelorette’

Naast heel wat bouw- en spelprogramma’s, vonden ook weer enkele koppels de liefde op televisie. Elke Clijsters startte na ‘De bachelorette’ een relatie met deelnemer Ivan, maar die bleef jammer genoeg niet duren. Het was ook vooral Vincent die heel wat stof deed opwaaien in het programma. De stoere single brak in duizend stukjes tijdens een spirituele date toen hij het over de dood van z’n zoontje had. Hij vertelde ons over de donkerste periode uit zijn leven. “Het moment dat ik dat te weten kwam, stond de aarde letterlijk stil.”

Volledig scherm Vincent uit 'De bachelorette' © Play4

10. Harde kritiek op de kandidaten van ‘Blind getrouwd’

De relatie van Elke Clijsters sneuvelde dan wel, die van Candice en Marijn uit ‘Blind getrouwd' bleef duren. Het koppel gaf elkaar een goed jaar geleden het ja-woord en woont ondertussen al samen. De andere deelnemers hadden minder succes. Niet alleen sneuvelde hun huwelijk, ze kwamen ook in een online storm terecht waar verwijten naar hun hoofd gegooid werden. Zo stelde Nathalie zich te weinig open omdat ze het moeilijk had met het enthousiasme van Dennis. Ook Hanne kreeg het zwaar te verduren nadat ze kritiek had op de communicatiestijl van Dave. Een scheiding was dan ook het logische gevolg voor de koppels, maar de mannen hebben ondertussen al opnieuw de liefde gevonden.

Volledig scherm Hanne en Dave in 'Blind getrouwd' © VTM

11. De kansen voor rijzende ster Julie Vermeire

Als ‘dochter van’ krijg je uiteraard iets meer kansen dan de gemiddelde Vlaming, en die grijpt Julie Vermeire met beide handen. De dochter van Jacques Vermeire maakte dit jaar haar twijfelachtige acteerdebuut in ‘De redders’ en ging met haar papa en de camera’s op roadtrip in ‘Hit the road, Jacques’. Nu ze aan de start van haar carrière staat, krijgt ze ook heel wat raad van haar papa, die de glamour én de valkuilen van een leven in de spotlights kent. Of Julie er klaar voor is, vroeg hij haar zelf in een uniek interview.

Volledig scherm Jacques, Maxime en Julie Vermeire in 'Hit the road Jacques' © SBS

12. Louise moet ‘The voice’ verlaten na een zware val

In ‘The voice van Vlaanderen’ wordt er keihard gestreden om muzikaal talent. Coaches Koen Wauters, Natalia, Niels Destadsbader en Tourist LeMC toverden in het achtste seizoen hun kandidaten om tot echte artiesten, maar uiteindelijk was het team Natalia die de trofee in handen mocht nemen met winnares Grace Khuabi. Toch was de meest besproken kandidate van het afgelopen seizoen Louise Goedefroy. Zij kon drie coaches overtuigen om te draaien, maar na een zware val - met een dubbele kaakbreuk tot gevolg - moest ze ‘The voice’ verlaten. Bij ons vertelde de zangeres wat er precies gebeurde die bewuste ochtend, wat de gevolgen waren en hoe het nu met haar gaat.

Volledig scherm Louise Goedefroy in 'The voice' © VTM

13. De wissel bij K3

Last maar zeker niet least: 2021 was hét jaar van de wissel bij K3. Klaasje kondigde plots aan dat ze er de brui aan gaf, en naar goede gewoonte werd haar opvolgster gezocht in een nieuwe reeks ‘K2 zoekt K3'. Ook dit keer zorgde dat voor heel wat belangstelling bij de Vlaamse kijker - want wie er in K3 zit, dat blijft toch een kwestie van nationaal belang. De eer ging naar de Nederlandse Julia - ja, alweer een Hollands blondje - die sindsdien al helemaal omarmd is door het publiek. De zoektocht hield echter heel wat in, van kritiek op de zeer uiteenlopende deelnemers tot de coronabesmetting van Marthe tijdens de finale...

Volledig scherm Julia wordt de nieuwe K3. © vtm

